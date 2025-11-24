بدورة تاريخية هي الأكبر.."معرض دبي للطيران" يشهد إبرام صفقات تجاوزت قيمتها 202 مليار دولار

دبي في 24 نوفمبر/ وام/ حققت الدورة التاسعة عشرة لمعرض دبي للطيران إنجازاً تاريخياً بقيمة صفقات ضخمة تجاوزت 202 مليار دولار، مضاعفة حجم الصفقات التي تم إبرامها خلال النسخة الثامنة عشرة التي عُقدت في العام 2023، وسجلت آنذاك قيمة صفقاتها 101 مليار دولار، ليأتي هذا الإنجاز مؤكداً للمكانة العالمية لدبي عاصمة محورية لصناعة الطيران العالمية، ومركز ثقل نوعيا يتم فيه تشكيل ملامح مستقبل قطاع الطيران والفضاء.

وشهدت النسخة التاسعة عشرة من الحدث العالمي، الذي يُعد من الأكبر والأهم على مستوى العالم، وعلى مدار خمسة أيام، مشاركة هي الأكبر في تاريخ الحدث بحضور 248 ألفا و 788 زائرا من الخبراء وصنّاع القرار والمتخصصين من مختلف دول العالم، لتترسخ مع هذه الدورة الاستثنائية مكانة معرض دبي للطيران في مصاف أهم وأكبر المنصات العالمية في مجال الطيران والفضاء والصناعات المكملة.

واستقطبت الدورة - التي اختتمت فعالياتها يوم الجمعة الماضي- مشاركة أكثر من 1,500 جهة عارضة، بينها 440 مشاركة لأول مرة، إلى جانب حضور 148 ألف زائر من المختصين، و490 وفداً عسكرياً ومدنياً من 115 دولة.

وضمّ المعرض 21 جناحاً وطنياً، ومنطقة عرض إضافية بمساحة 8,000 متر مربع، علاوة على 120 شركة ناشئة و50 مستثمراً.

وخلال المعرض، طلبت طيران الإمارات شراء 65 طائرة إضافية من طراز بوينج 777-9 و8 طائرات إضافية من طراز إيرباص A350-900 بقيمة إجمالية تبلغ 41.4 مليار دولار وارتفع بذلك إجمالي طلبات الناقلة من الطائرات عريضة البدن إلى 375 طائرة مع تسليمات ممتدة حتى عام 2038.

كما وقّعت فلاي دبي مذكرة تفاهم مع بوينغ لشراء 75 طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس" بقيمة 13 مليار دولار ما يعكس جهود الناقلة لتحقيق رؤية دبي لنمو قطاع الطيران في السنوات المقبلة.

وتعكس الأرقام القياسية المتحققة في هذه الدورة الزخم الكبير الذي يواصل "معرض دبي للطيران" تحقيقه، والأثر المتنامي لدبي في تعزيز مسارات الابتكار والنمو في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع على الصعيد العالمي، ومدى الثقة التي تتمتع به الإمارة في الأوساط العالمية المعنية بتلك القطاعات.

وفي إطار دعم طموحات دولة الإمارات في ريادة قطاع الفضاء، قدّم المعرض هذا العام أكبر جناح فضائي في تاريخه بتنظيم مشترك مع وكالة الإمارات للفضاء.

وشكّل الجناح منصة موحدة جمعت وكالات الفضاء الدولية، والشركات المتقدمة في تكنولوجيا الفضاء، ورواد الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية، لمناقشة التحديات الراهنة، وتعزيز الشراكات، وتسريع تحويل تقنيات الفضاء إلى فرص تجارية.

واستقطب مؤتمر الفضاء المصاحب أكثر من 50 خبيراً ورائد فضاء لاستعراض أحدث التطورات العلمية والتقنية في القطاع.

وركّز المعرض في دورة 2025 على مسألة الاستدامة، عبر إطلاق مبادرات نوعية شملت توفير وقود الطيران المستدام للطائرات المشاركة، وتشغيل المعدات الأرضية العاملة بالكهرباء والبروبان بالتعاون مع "جيتكس"، إلى جانب تشغيل قاعات عرض تعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة.

وكشفت المؤشرات التنظيمية والتشغيلية عن مستوى رفيع من التناغم بين الجهات الحكومية العاملة ضمن فريق دبي، ما عزّز انسيابية الحركة داخل مقر الحدث وفي محيطه، وجعل هذه الدورة واحدة من أكثر الدورات تأثيراً منذ انطلاق المعرض.

وتحت شعار "المستقبل يبدأ من هنا"، واصل المعرض أداء دوره بوصفه منصة دولية جمعت قيادات القطاع لاستشراف الجيل القادم من تقنيات الطيران المدني والعسكري، ودعم صناعة القرارات الاستراتيجية للمستقبل وعزز مكانته ملتقى عالميا للاستثمار والتقنيات المتقدمة، ونقطة محورية لإبرام شراكات نوعية تعزز مسيرة الابتكار.

وغطّت فعاليات الدورة التاسعة عشرة أحدث التوجهات والابتكارات في قطاعي الطيران والفضاء، بما في ذلك تطوير أكبر المطارات العالمية، واستعراض التقنيات الثورية الجديدة، ليؤكد المعرض دوره حدثا رئيسيا يسهم في رسم ملامح مستقبل صناعة الطيران عالمياً.