منتخب الإمارات يرفع رصيده إلى 4 ميداليات في البطولة العربية للشطرنج بالكويت

الكويت في 25 نوفمبر / وام / رفع منتخب الإمارات للشطرنج رصيده إلى 4 ميداليات ملونة، (فضيتين وبرونزيتين)، في ختام منافسات البطولة العربية للشطرنج التي اختتمت اليوم في الكويت، بتنظيم اتحاد الكويت للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد العربي، واستضافها النادي الكويتي للألعاب الذهنية.

وأضاف المنتخب ميداليتين جديدتين في منافسات الشطرنج الكلاسيكي، حيث حققت وافية درويش المعمري، لاعبة المنتخب ونادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، الميدالية الفضية في فئة السيدات برصيد 7 نقاط من 9 جولات، متساوية مع الأردنية بشرة الشعيبي صاحبة الميدالية الذهبية، فيما حلت الجزائرية لينا ناصر في المركز الثالث برصيد 6.5 نقطة.

وفي فئة الرجال، أحرز عمران الحوسني لاعب المنتخب ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، الميدالية البرونزية بعدما جمع 6.5 نقطة من 9 جولات، خلف المصري أدهم قنديل صاحب المركز الأول برصيد 7.5 نقطة، واللبناني أكرم خضر الذي حل ثانياً برصيد 7 نقاط.

وكان الحوسني قد حقق من قبل الميدالية الفضية في منافسات الشطرنج الخاطف للرجال، فيما أحرزت وافية درويش المعمري الميدالية البرونزية في الشطرنج الخاطف للسيدات، ليصبح الإجمالي 4 ميداليات، عبارة عن فضيتين وبرونزيتين.