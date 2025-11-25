انتخاب إماراتي نائباً لرئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات

الشارقة في 25 نوفمبر/ وام / فاز سلطان المزروعي المدير التنفيذي لجمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات وذلك خلال أعمال المؤتمر السادس والثلاثين الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة حاليا تحت عنوان "العدالة الرقمية ومؤسسات المعلومات العربية: تعزيز الشراكة الاستدامة والتحول الرقمي".

ويُعد انتخاب المزروعي لهذا المنصب إنجازاً لافتاً لدولة الإمارات ويعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها في مجالات المعرفة والرقمنة وصناعة المستقبل خاصة في ظل ما تمتلكه من بنية تحتية معلوماتية متطورة ورؤية استراتيجية تدعم الابتكار وتطوير منظومات المكتبات والأرشفة الرقمية.