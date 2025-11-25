"خيرية الشارقة" تقدم مساعدات شتوية لـ 700 أسرة متعففة ولاجئة في الأردن

الشارقة في 25 نوفمبر/ وام / نفذت جمعية الشارقة الخيرية سلسلة من المبادرات الإغاثية استهدفت 700 أسرة متعففة بينها 200 أسرة أردنية و500 أسرة سورية من الأسر اللاجئة حيث تم توزيع مساعدات شتوية متنوعة تلبي الاحتياجات الأساسية لهذه الفئات كما تم تنظيم حفل مميز للأطفال الأيتام وأمهاتهم تضمن أنشطة ترفيهية وتوزيع هدايا على الأطفال.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية في ختام زيارة قام بها إلى الأردن على رأس وفد من الجمعية إن هذه الزيارة تأتي امتدادا لمسار بدأته الجمعية منذ سنوات لدعم اللاجئين السوريين والأسر المتعففة والأيتام في الأردن موضحا أن فصل الشتاء يمثل إحدى أكثر الفترات صعوبة على هذه الأسر التي تفتقر إلى مقومات الاستقرار والمعيشة الكريمة داخل المخيمات والمناطق الحدودية لذلك حرصت الجمعية على توجيه جزء من برامجها الإغاثية إلى توفير الاحتياجات الشتوية والمساندة المباشرة عبر فرق ميدانية تلامس الواقع وتتعرف على احتياجات الأسر عن قرب.

وأضاف أن دعم الأيتام يشكل أحد المحاور الأساسية لعمل الجمعية في الأردن مشيرا إلى أن برنامج كفالة الأيتام يشمل ما يقارب 4000 يتيم داخل المملكة يجري دعمهم ومتابعة احتياجاتهم التعليمية والمعيشية بشكل مستمر الأمر الذي يجعل الأردن واحدة من أكبر الدول المستفيدة من برنامج الكفالة الخارجية الذي تتبناه الجمعية لافتا إلى أن تنظيم حفل خاص للأطفال الأيتام خلال الزيارة كان يهدف إلى إدخال البهجة على نفوسهم وتعزيز شعورهم بالاهتمام والرعاية وهو جانب لا يقل أهمية عن الدعم المادي المباشر.

ضم وفد جمعية الشارقة الخيرية سعيد غانم السويدي عضو مجلس الإدارة وعلي محمد الراشدي رئيس قطاع المشاريع الخارجية والمساعدات وناصر مسعود بلال رئيس قطاع الفروع بالجمعية.