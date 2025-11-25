تدشين أعمال فنية ومعرضا ضوئيا في مهرجان الفنون الإسلامية بالشارقة

الشارقة في 25 نوفمبر/ وام / دشن محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة مدير مهرجان الفنون الإسلامية بحضور أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" مساء أمس 3 أعمال فنية هي: في السكون نور" لاستيديو ون ثيرد و"نجمة في المخزن" للفنان الأردني عمر درويش و"الفضاء الفاصل" للفنانة الإماراتية رُقيّة الهاشمي ضمن فعاليات الدورة الـ26 من المهرجان في مركز للتصاميم 1971 في جزيرة العلم.

وتجوّل القصير وعدد من الفنانيين والإعلاميين بين أرجاء المعارض متعرفين على تفاصيل أعمال الفنانيين التي تسعى لإظهار روح الابداع في الفنون الاسلامية والأفكار التي تضيف بعدًا جمالياً حيث تعكس المعنى الجوهري لشعار المهرجان "سراج".

كما افتتح القصير وضمن فعاليات المهرجان معرض "بين الشمس والقمر.. والفانوس والمشكاة" الذي يقام بالتعاون اتحاد المصورين العرب في كلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة بحضور الدكتورة نادية الحسني عميد الكلية وأديب شعبان رئيس اتحاد المصورين العرب ومجموعة من المصورين العالميين والفنانين المشاركين ومحبي التصوير.

ويشارك في المعرض 36 مصوّراً من مختلف دول العالم حيث تروي أعمالهم حكاية الضوء في الفنون الإسلامية عبر لقطات مميزة تنسج تفاصيلها بين الظلال والانعكاسات وتكشف جماليات الحياة اليومية.

وسلّم القصير الفائزين في مسابقة المعرض شهادات تقدير احتفاءً بفوزهم وهم: مصطفى الشربجي من مصر في المركز الأول ومحمد محتسب من السعودية في المركز الثاني ومحمد نجيب نصر في المركز الثالث.

ويؤكد استمرار دائرة الثقافة في رعايتها لمثل هذه الفعاليات الفنية والثقافية وعيها العميق بأهمية صون الذاكرة وتوثيق الفصول التاريخية المتوارثة في حياتنا لتظلّ حاضرة وملهمة للأجيال المقبلة منسجمة مع الرؤية التي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي يولي الفنون على اختلاف مجالاتها عناية خاصّة ومن بينها فنّ التصوير الضوئي حيث يشكّل دعمه المتواصل حافزاً لإبراز الطاقات الإبداعية وصقل المواهب.