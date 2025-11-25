معرض الخمسة الكبار يستعرض الحلول الذكية والمستدامة في مجالي البناء والتطوير

دبي في 25 نوفمبر/ وام / تناول معرض "الخمسة الكبار - Big 5 Global" في يومه الثاني بمركز دبي التجاري العالمي مواضيع متنوعة مثل المدن القابلة للمعيشة والمترابطة وأول روبوت فى العالم لرصف الكتل الخرسانية قادر على تحقيق إنتاجية أكبر بعشر مرات مرورا بخزان مياه هو الأكبر من نوعه وغيرها من الحلول الذكية والمستدامة لاغتنام الفرص العالمية في مجالي البناء والتطوير.

وتواصلَ زخم المعرض مع إقبالٍ واسع من الحضور على امتداد أكثر من 20 قاعة وحاز الزوار على فرصة الاستماع إلى أهمّ خبراء القطاع حول أهمية مواءمة الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتسريع تطوير مدن مستقبلية أكثر كفاءة.

وشارك في الجلسة الافتتاحية خلال اليوم الثاني من قمة LiveableCitiesX Summit الممتدة ليومين سعادة الدكتور سيف سلطان الناصري وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة في أبوظبي.

وفي هذا السياق يُذكَر بأنّ أبوظبي قد حققت قفزةً نوعية من المركز العاشر إلى الخامس في مؤشر IMD للمدن الذكية خلال 12 شهراً فقط وذلك بفضل مزيجٍ مثالي من التخطيط الحضري المدروس والمشاركة المجتمعية الفاعلة والتغذية الراجعة اللحظية وتتطلّع العاصمة الإماراتية اليوم لتحقيق المركز الأول عالمياً.

وأوضح سعادة الناصري أن المبادرات الرئيسة التي تدعم مسيرة الإمارة تشمل التخطيط الحضري الديناميكي والاستخدام الواسع للتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتوقع احتياجات السكان إضافة إلى إنشاء أكثر من 200 حديقة مجتمعية تعزز الترابط ونمط الحياة النشط والشمولية لجميع الفئات العمرية.

وشهدت إحدى جلسات قمة نقاشاً حول مفهوم الوقت وكيفية تعظيم الاستفادة منه في العالم الحديث شاركت فيه ندى تريم الرئيسة التنفيذية للشؤون العقارية في مجموعة بيئة إلى جانب المهندس ناصر بن سالم الوادي مدير عام للمشاريع لدى أمانة منطقة الرياض والدكتورة نادين بيطار شاهين نائبة رئيس الاتحاد الدولي لمهندسي المناظر الطبيعية وغيرهم.

وقالت ندى تريم إنّ مجموعة بيئة التي تتخذ من الشارقة مقرّاً لها وبدأت كشركة لإدارة النفايات تُشغّل 50 منشأة لإعادة التدوير في حين تُرسل المواد غير القابلة لإعادة التدوير إلى محطة تحويل النفايات إلى طاقة تُغذي نحو 100 ألف منزل مشيرة إلى أن مشاركتنا في معرض الخمسة الكبار تؤكد التزامنا بدفع مسيرة المدن المتكاملة ذات الأثر البيئي المنخفض والمتمحورة حول الإنسان ومع دخول حلول بيئية جديدة إلى السوق ينصب تركيزنا على التطبيقات العملية التي تُمكّن من عمليات أنظف ومرونة أقوى ونموّ حضري أذكى وتجارب مدينية تضع رفاهية الإنسان في المقام الأول.

وتناول الخبراء دور الذكاء الاصطناعي والبيانات والروبوتات في إعادة تشكيل صناعة البناء.

وركزت جلسة "منظور الحكومة: بناء المستقبل – قطاع البناء في دبي والتميز التنظيمي" على جهود بلدية دبي في تحويل الإمارة إلى واحدة من أكثر منظومات البناء تقدماً وجاهزية للمستقبل.

وتحدث تشارلي شيريدان الرئيس التنفيذي للبيانات والذكاء الاصطناعي لدى مجموعة نيميتشيك عن الجيل الجديد من أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على تعزيز الإبداع والإنتاجية وتوحيد البيانات والعمليات عبر سلسلة القيمة من التصميم إلى البناء.

وفي جلسة "اسأل مبتكراً: إنفاق أذكى تحت الضغط" أوضح دوغلاس زوزيك الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في شركة إنوفو أن الابتكار بات مدفوعاً بتوقعات العملاء وتطور التشريعات والحاجة إلى تعزيز الكفاءة في مشاريع العقارات والبنية التحتية الكبرى.

وواصل معرض "الخمسة الكبار" الكشف عن منتجات جديدة من بينها إعلان شركة "بيلدرويد ايه اي" وهي شركة أمريكية ناشئة في مجال الروبوتات جمعت مؤخراً 2 مليون دولار من التمويلات الأولية عن إطلاق أول روبوت لرصف الكتل الخرسانية ويحقق الروبوت إنتاجية أكبر بعشر مرات وتخفيضاً في التكلفة يصل إلى أربعة أضعاف مقارنة بالعمل اليدوي.

كما أعلنت dss+ الشركة العالمية المتخصصة في استشارات إدارة العمليات عن إطلاق برنامجها الجديد "التميز في السلامة للجيل القادم" بالتزامن مع جلسة قدمها إحسان أخوان المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا لدى الشركة حول الأداء البشري كأساس للتميز في البناء. ويهدف البرنامج إلى تعزيز ثقافة السلامة والانضباط التشغيلي والتميز في الأداء في مشاريع المنطقة.

وتم اليوم خلال فعاليات معرض الخمسة الكبار تكريم شركة البسام التي حصلت في أغسطس الماضي على اعتراف رسمي من موسوعة غينيس للأرقام القياسية لإنشائها أكبر خزان مياه بلاستيكي في العالم حيث استخدمت الشركة تقنية القولبة بالنفخ المتقدمة ومواد عالية الكثافة وقابلة لإعادة التدوير لتطوير أول خزان من نوعه بسعة 21,007 لتر. ولا يقتصر تميز الخزان على حجمه القياسي بل يعكس أيضاً التزاماً بالاستدامة ويلتزم بالمعايير الحكومية ويوفر حلاً متيناً وقابلاً لإعادة الاستخدام لتخزين المياه.