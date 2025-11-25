ثاني الزيودي يحضر حفل السفارة البريطانية بذكرى ميلاد الملك تشارلز الثالث

أبوظبي فى 25 نوفمبر / وام / حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة إدوارد أندرو بوشامب هوبارت، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الدولة اليوم في مقر أقامته في أبوظبي، بمناسبة ذكرى ميلاد جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية.

كما حضر الحفل عدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أشاد سعادة إدوارد هوبارت بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بلاده بدولة الإمارات والتي أرسي دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" من خلال الثقة والاحترام المتبادل ما ساهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

وأكد أن علاقات الصداقة بين البلدين تحظى بكل دعم واهتمام من قبل قيادتي البلدين ما ساهم في تعزيز آفاق التعاون الإستراتيجي، مؤكدا حرص بلاده على تطوير العلاقات مع دولة الامارات على جميع المستويات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.