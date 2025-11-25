إقبال عالمي على المشاركة في "أبوظبي جراند سلام" للجودو

أبوظبي في 25 نوفمبر/ وام / أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجودو عن إقبال عالمي كبير للمشاركة في منافساتها، حيث وصل عدد المسجلين إلى 390 لاعبا ولاعبة من 53 دولة.

وتقام البطولة بصالة "مبادلة أرينا"، في أبوظبي، خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الحالي، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وأوضح اتحاد الإمارات للجودو في بيان أن منتخبنا الوطني يواصل استعداداته المكثفة بإشراف المدرب فيكتور سكفورتوف، بعد مراحل متدرجة من الإعداد خلال الفترة الماضية، والمشاركة في عدد من البطولات الدولية.

وأشار إلى إجراء قرعة البطولة والاجتماع الفني، وإجراءات الميزان التجريبي والرسمي، واجتماع الحكام، بعد غد الخميس، تمهيدا لانطلاق المنافسات بنزالات الوزن الخفيف يوم الجمعة المقبل.

ورحب سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بالوفود من جميع أنحاء العالم للمشاركة في النسخة السنوية الحادية عشرة من بطولات الجراند سلام الكبرى، وما تمثله من حدث عالمي كبير، يحظى باهتمام الجميع ضمن محطات التأهل للدورة الأولمبية المقبلة.

وقال إن منتخبنا الوطني يستعد للمنافسة على أفضل النتائج، وحصد المزيد من النقاط التأهيلية بعد مرحلة مهمة من الاستعدادات للحدث العالمي الكبير في أبوظبي، لاستمرار مشوار الإنجازات في البطولات القارية والدولية.