جماهير من 105 دول يتابعون سباق جائزة الاتحاد الكبرى للطيران للفورمولا1 من قلب الحدث

أبوظبي في 25 نوفمبر/ وام / أعلنت اللجنة المنظمة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 - أبوظبي 2025، عن حضور جماهيري منتظر من أكثر من 105 دول في منافسات الحدث العالمي الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر المقبل في حلبة مرسى ياس.

وأكدت اللجنة مشاركة أكثر من 40 ألف شخص في الخدمات اللوجستية للحدث بما في ذلك الشركات التي تبني الهياكل المؤقتة، والمتخصصين لتجهيز مسار الحلبة البالغ طوله 5.28 كم، ومدرجات الجمهور، ومناطق المشجعين، والمتطوعين، وغيرهم.

ويشارك في منافسات السباق أبرز 10 فرق، و20 سائقا في العالم، يتقدمهم الثلاثي، ماكس فيرستابن، ولاندو نوريس، وأوسكار بياستري.

وكان سباق العام الماضي قد استقطب 192,000 الف مشاهد على مدار 4 أيام.