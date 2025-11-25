الإمارات تشارك في الجولة الرابعة لمونديال الزوارق السريعة "فورمولا1" بجدة

دبي في 25 نوفمبر/ وام / تشارك زوارق الإمارات في الجولة الرابعة من بطولة العالم للزوارق السريعة "فورمولا 1"، المقررة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من 27 إلى 29 نوفمبر الحالي.

وكان فريق "فيكتوري" حقق الفوز في الجولة الثالثة الشهر الماضي في مدينة زينزهو الصينية، ليعزز صدارته للترتيب العام للفرق مسجلا 125 نقطة، يليه فريق الشارقة برصيد 95 نقطة، وفريق السويد ثالثاً بـ 82 نقطة، وفريق أبوظبي رابعاً بـ 50 نقطة.

وعزز فوز أليك ويكستروم على متن زورق "فيكتوري 3" تصدره الترتيب العام برصيد 66 نقطة، يليه زميله شون تورونتي على زورق "فيكتوري 4"، برصيد 59 نقطة، وثالثا راستي وايت من فريق الشارقة برصيد 58 نقطة.

وأكد أحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أهمية المشاركة بعد التفوق في الجولة الماضية، للحفاظ على الصدارة والمنافسة على اللقب.

وأعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن قائمة فريق أبوظبي للزوارق تضم إريك ستارك على متن الزورق رقم 6، ومنصور المنصوري على متن الزورق رقم 5، بينما يترأس البعثة ناصر الظاهري، مدير فعاليات الرياضات الحديثة في النادي.

وأوضح أن الفريق يخوض الجولة لتعزيز موقعه في الترتيب العام للبطولة، بوجود إريك ستارك في موقع متقدم برصيد 39 نقطة بعد الجولات الثلاث الماضية، وتطلعات منصور المنصوري لإضافة نقاط جديدة للمنافسة على لقب الفرق.

وأكد ثاني القمزي المدير التنفيذي لفريق أبوظبي والرياضات الحديثة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن المشاركة تأتي ضمن إستراتيجية المنافسات العالمية حتى الجولة الختامية، والمحافظة على الإنجازات.

من جهته كشف نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، عن مشاركته في الجولة الرابعة بالزورقين رقمي 17 و18 عبر البطلين راستي وايت، واستيفان أراند، بتطلعات كبيرة تستهدف المنافسة على المراكز الأولى، والدفاع عن حظوظه في الوصول إلى منصة التتويج بعد المسيرة المميزة في الجولات الماضية.

وأشار إلى جاهزية أبطاله لخوض التحدي الجديد، بعد استعدادات مكثفة، تواكب مكانة النادي العالمية في حصد الألقاب الدولية بسباقات زوارق الفورمولا1.