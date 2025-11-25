الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي

القاهرة في 25 نوفمبر/ وام / شاركت دولة الإمارات في اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي بدورتها العادية الـ103 التي عقدت اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك ضمن التحضير لاجتماعات المجلس الوزاري.

ومثل الدولة في الاجتماع سعادة ميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام.

واستعرضت اللجنة بنودًا تشمل الإستراتيجية الإعلامية لمكافحة الإرهاب، وبرنامج الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030، والتعاون الإعلامي العربي - الصيني، وجائزة التميز للإعلام الجديد، إضافة إلى مناقشة الصيغة المحدثة لميثاق الشرف الإعلامي العربي، وإستراتيجية التربية الإعلامية والمعلوماتية، والجوانب التنظيمية المتعلقة باجتماعات اللجان الإعلامية العربية المقبلة.

كما عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب دورته الحادية والعشرين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، وبمشاركة الدول الأعضاء.

وناقش المكتب مشروع جدول أعمال الدورة الخامسة والخمسين للمجلس الوزاري المقرر انعقاده غدًا، وفي مقدمته القضية الفلسطينية وميثاق الشرف الإعلامي العربي وخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، إلى جانب موضوعات تشمل الإعلام الإلكتروني، والإعلام البيئي، وتعزيز الجودة المهنية، وإدراج التربية الإعلامية في المناهج الدراسية، وإستراتيجية التعامل مع الشركات الإعلامية الدولية، وسبل توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وأكد السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، في كلمته خلال الاجتماع، أهمية تطوير السياسات الإعلامية المشتركة وتعزيز التعاون العربي في مواجهة التحديات الراهنة.

وشدد على أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة الاهتمام الإعلامي، مع ضرورة مواكبة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتفعيل خطة التحرك الإعلامي في الخارج، وتحديث الإستراتيجيات الإعلامية في مجالات مكافحة الإرهاب والإعلام البيئي والتربية الإعلامية والمعلوماتية، إضافة إلى الارتقاء بقدرات المؤسسات العربية في التعامل مع التحول الرقمي.

