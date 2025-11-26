سعود بن صقر يستقبل المشاركين في برنامج القيادة السياحية العالمية

رأس الخيمة في 26 نوفمبر/ وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، المشاركين في برنامج "القيادة السياحية العالمية" الذي ينظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية دبي للسياحة.

ورحّب سموه بالمشاركين، مؤكداً أن القطاع السياحي يشكّل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، مشيراً إلى حرص إمارة رأس الخيمة على تعزيز هذا القطاع الحيوي من خلال رؤية واضحة واستثمارات إستراتيجية، تدعم مكانتها كوجهة عالمية رائدة وترسّخ حضورها على خارطة السياحة الإقليمية والدولية.

وأضاف سموه أن رأس الخيمة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير القطاع السياحي عبر تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تنويع التجارب السياحية، بما يعزز مكانة الإمارة كوجهة عالمية متميزة في مجال السياحة والضيافة.

وأشاد سموه بالدور الريادي لكلية دبي للسياحة في تطوير البرامج التعليمية المتخصصة، التي تسهم في إعداد كوادر قيادية قادرة على مواكبة متطلبات القطاع السياحي وتطويره، بما يعزز مكانة الإمارات على الصعيد العالمي.

من جانبهم، أعرب المشاركون في البرنامج عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكدين اعتزازهم بتوجيهات سموه ودعمه المستمر للقطاع السياحي في الإمارة.

وأشاد المشاركون بالمشاريع النوعية التي تشهدها رأس الخيمة، والتي تعكس رؤية مستقبلية واضحة تسهم في تعزيز مكانة الإمارة على خارطة السياحة الإقليمية والعالمية.

حضر اللقاء سعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وسعادة فيليبا هاريسون الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.