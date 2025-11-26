"دبي الصناعية" تحتفي بـ 20 عاماً من الابتكار

دبي في 26 نوفمبر/ وام/ نظّمت مدينة دبي الصناعية، فعالية خاصّة تحت عنوان “وجهةٌ تبدع صناعةً”، بحضور عدد من كبار الشخصيات وصنّاع القرار، للاحتفاء بالإنجازات البارزة التي حقّقتها الشركات القائمة ضمن منظومتها الممتدة لأكثر من 20 عاماً.

وألقى خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو، الكلمة الرئيسية خلال الفعالية، أكد فيها التزام المدينة بتوفير بيئة صناعية متكاملة تدعم استدامة وازدهار الشركات وتمكينها من تحقيق طموحاتها المستقبلية.

من جانبه، أكّد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم للقطاع الصناعي، أنّ مدينة دبي الصناعية ظلت على مدى عقدين شريكاً محورياً في مسيرة النمو الصناعي في دولة الإمارات، مشيراً إلى أنّ الفعالية تشكّل مساحة مهمة للاحتفاء بما تحقق من منجزات نوعية منذ تأسيس المدينة.

وقال إن مدينة دبي الصناعية ماضية في ترسيخ بيئة أعمال متخصصة تعزز دورها في دعم مستهدفات “مشروع 300 مليار” ومبادرة “اصنع في الإمارات” وأجندة دبي الاقتصادية D33.

وشهدت الفعالية إطلاق فيلم وثائقي خاص يسلّط الضوء على قصص نجاح مبتكرين من نخبة الشركات الصناعية ضمن مجتمع المدينة، بما في ذلك “بوند إنتيريرز” و”فاب تك” و”جرين سيمنت” و”نيلكانث كيبلز” و”وندر بيكري”، وذلك تجسيداً للتنوع والثراء والقيمة الاقتصادية التي تمثلها منظومة المدينة الصناعية.

كما تضمنت الفعالية جلسة حوارية جمعت نخبة من الخبراء وروّاد القطاع من شركات بارزة مثل مجموعة “البركة” للأغذية وشركة “أسنت” وشركة “ستاندرد كاربتس إندستريز” و”فيوتشر بايب إندستريز”، حيث تمت مناقشة فرص دعم الصناعات غير النفطية وتعزيز مساهمة دبي في سلاسل التصنيع العالمية.

واختُتمت الأمسية بحفل تكريم للشركات الصناعية المتميزة ضمن المدينة، حيث فازت شركة “الشرقي للشحن” بجائزة “التميز في الخدمات اللوجستية”، وشركة “دلسكو” بجائزة “التميز في الريادة في مجال الاستدامة”، وشركة “يونيفرسال” للأحزمة المطاطية بجائزة “التميز في مجالات جديدة”، بينما حصلت كل من “نيوتري فود للصناعات الغذائية” و”الفارس العالمية للخيم والإنشاءات المعدنية” على جائزتي “التميز في الابتكار” و”التميز في الدعم الإنساني”.