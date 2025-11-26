محمد الشرقي يشهد محاضرة حول "الإعلام الرقمي" وتأثيراته العابرة للحدود

الفجيرة في 26 نوفمبر/ وام/ أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية مواكبة التحوّلات في صناعة الإعلام عامة والإعلام الرقمي خاصة، وتبنّي الأساليب المبتكرة في تقديم المحتوى وتعزيز الرسائل الهادفة على مستوى المجتمع.

جاء ذلك خلال حضور سموه، في مجلس محمد بن حمد الشرقي بقصر الرميلة، جلسةً بعنوان: "الإعلام الرقمي: كيف يُشكل الإعلام تأثيرًا عابرًا للحدود؟" قدّمها الإعلامي الكويتي عمّار تقي، الذي استعرض تجربته في صناعة المحتوى الإعلامي وتأثيره عبر المنصات الرقمية الحديثة.

ونوّه سمو ولي عهد الفجيرة، إلى الدعم والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمسيرة العمل الإعلامي والثقافي في الإمارة، عبر دعم المشاريع والمبادرات التي تعزّز مهارات الإعلاميين، وتمكّن من بناء محتوى إعلامي تنافسي على كافة الأصعدة.

وقدّم الإعلامي عمار تقي خلال المحاضرة قراءة معمّقة في مشهد الإعلام الرقمي اليوم وما يشهده من تحوّلات، مستعرضًا رحلته بين الإعلام التقليدي والرقمي، وكيف يمكن لصوتٍ فردي أن يصنع حضورًا جماهيريًا مؤثرًا عبر محتوى يمتلك رؤية ورسالة واضحة.

كما تناول آليات تحويل السردية المحلية إلى رسالة عالمية تتجاوز الحدود، ودور المنصات الحديثة في الوصول إلى جمهور واسع وخلق تأثير أكبر.

من جانبه، أكّد سعادة الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، دور المجلس في طرح ومناقشة القضايا الثقافية والمجتمعية المرتبطة بمختلف القطاعات الحيوية، تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي عهد الفجيرة، بما يسهم في تعزيز الوعي العام وتطوير مهارات الإبداع والتفكير والبحث لدى أفراد المجتمع.

حضر الجلسة سعادة سالم الزحمي مستشار مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعادة ناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وعدد من المسؤولين والإعلاميين والأكاديميين، إلى جانب مجموعة من المهتمين بقطاع الإعلام الرقمي والشباب.