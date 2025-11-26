"الإمارات الصحية" تنظم الملتقى الثاني لنقل المعرفة

دبي في 26 نوفمبر/ وام/ نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الملتقى الثاني لنقل المعرفة تحت شعار "نتشارك المعرفة لنصنع المستقبل"، الذي أقيم في مركز التدريب والتطوير التابع لها ، وجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين لمناقشة آخر التطورات في صحة القلب والأوعية الدموية وعمليات الأيض.

وأكدت الدكتورة نور المهيري، مديرة إدارة الصحة النفسية ، ومديرة مكتب الأطباء الزائرين في المؤسسة، أن الملتقى يشكل خطوة استراتيجية ضمن جهود المؤسسة لرفع جاهزية الكوادر الصحية في واحد من أكثر التخصصات ارتباطاً بجودة الحياة وصحة المجتمع، مشيرة إلى أن التطور المتسارع في مجالي طب القلب والتمثيل الغذائي يتطلب اعتماد ممارسات مبنية على الأدلة العلمية وتمكين الكفاءات من أدوات المعرفة الحديثة، بما يعزز قدرة منظومة الرعاية الصحية على مواكبة المتغيرات العالمية ورفع كفاءتها التشغيلية.

من جانبه، أوضح الدكتور عارف النورياني، مدير مستشفى القاسمي بالشارقة ورئيس الملتقى، أن أمراض القلب والاضطرابات الأيضية تشهد تطوراً متواصلاً على مستوى الأدلة السريرية والتقنيات العلاجية، وهو ما يجعل تبادل المعرفة وتكامل التخصصات أمراً مهماً للارتقاء بالممارسات السريرية، لافتاً إلى أن الملتقى جاء ليجمع نخبة من الخبراء لاستعراض أحدث الحلول العلمية والعملية في تشخيص أمراض القلب وإدارتها والوقاية منها، بما يسهم في تعزيز جودة الرعاية.

ويقدم الملتقى على مدار يومين برنامجاً علمياً شاملاً يعكس تنوع القضايا السريرية المرتبطة بصحة القلب والأوعية الدموية وعمليات الأيض.

وشملت أجندة اليوم الأول للملتقى جلسة عن ارتفاع ضغط الدم، بما في ذلك إدارة ضغط الدم عند مرضى السكري والمصابين بمرض الكلى المزمن، وجلسة أخرى عن اضطرابات شحوم الدم ودور العلاجات المساندة في تحسين نتائج المرضى، بالإضافة إلى جلسة عن مستجدات إدارة مرض السكري وبيان دور الأجهزة الرقمية والقياس المستمر للجلوكوز في تعزيز النتائج السريرية.

ويتناول برنامج اليوم الثاني عدداً من المحاور المتقدمة في أمراض القلب التداخلية، بما في ذلك تقييم الاختلاطات المعقدة بعد احتشاء عضلة القلب، وأحدث الأجهزة المستخدمة في منظمات القلب اللاسلكية ثنائية الحجرات، ومقاربات التعامل مع تكلس الشريان التاجي، وإدارة المضاعفات التي قد تطرأ خلال التدخلات داخل الأوعية، إلى جانب طرح رؤى جديدة حول المؤشرات الحيوية في طب الطوارئ.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار جهود مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لترسيخ المعرفة عنصراً محورياً في تطوير القدرات، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية في مجال الرعاية الصحية.