" الإمارات جي بي آر" يحرز لقب دوري الأثر

بوظبي في 26 نوفمبر/ وام/ أعلنت سلسلة سباقات سيل جي بي، عن فوز فريق الإمارات جي بي آر بلقب "دوري الأثر" لموسم 2025، للعام الثاني على التوالي، وذلك تقديرا لجهوده على صعيد الأثر الاجتماعي والبيئي إلى جانب أدائه الرياضي.

ويعد "دوري الأثر" مبادرة رائدة في عالم الرياضات العالمية، حيث يقيم إنجازات الفرق وفق أربعة محاور رئيسية تشمل العمل المناخي، وتقليل النفايات، وتسريع الدمج والشمول، وتطوير المبادرات الرامية إلى تجاوز الحدود التقليدية.

وبعد تقييم 48 مشروعا قدمته الفرق المشاركة، وبمشاركة 20 حكما و114 ساعة من التقييم، توج فريق الإمارات بريطانيا العظمى باللقب عن جدارة.

ومع اقتراب النهائي الكبير لجائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار "سيل جي بي" 2025، المقرر إقامته يومي 29 و30 نوفمبر الجاري برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، يدخل فريق الإمارات جي بي آر المنافسات في صدارة الترتيب العام، مع فرصة تاريخية ليصبح أول فريق يفوز بالكأس الرياضية وكأس "دوري الأثر" في الموسم نفسه.

ويتضمن الحدث العالمي سباقات أسطول يشارك فيها 12 قاربا على مدى يومين، قبل إعلان الفائز بالحدث واحتساب النقاط النهائية لتحديد الفرق الثلاثة المتأهلة إلى النهائي الحاسم، الذي تبلغ جائزته مليوني دولار أمريكي.