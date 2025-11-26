شرطة أبوظبي تشارك في المعرض الدولي للصيد والفروسية

العين في 26 نوفمبر/ وام/ تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في فعاليات النسخة الأولى من المعرض الدولي للصيد والفروسية، المقام في مركز "أدنيك العين" من 26 إلى 30 من الشهر الجاري .

وتعرض أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية خلال مشاركتها ميدان الرماية الافتراضي الحديث، الذي يوفر تجربة تفاعلية متطورة للزوار عبر أنظمة محاكاة عالية الدقة وتقنيات واقع افتراضي، تتيح خوض سيناريوهات عملية متنوعة ضمن بيئة آمنة، وتطلق شرطة أبوظبي لأول مرة "المنصة الأمنية" (منصة التحدي الأمني)، المخصصة لمسابقات وتحديات ميدانية تستهدف مختلف فئات المجتمع.

ويعرض في جناح إدارة المرور والدوريات الأمنية في العين، دورية السعادة ودورية الأطفال إلى جانب اللعبة المرورية التفاعلية (أمن الطرق) التي تعد محاكاة رقمية مبتكرة لتعليم القواعد المرورية بأسلوب ممتع، وتضم خمس مهمات رئيسية تهدف إلى ترسيخ السلوكيات السليمة والقيادة الآمنة عبر سيناريوهات واقعية ورسومات عالية الجودة.

وتشارك إدارة طيران شرطة أبوظبي بعرض أحدث معداتها وتقنياتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الطائرات بدون طيار من نوع Dji M350 و Dji Mini 4 Pro، إلى جانب إتاحة تجربة الطيران التشبيهي للطائرات بدون طيار للجمهور.

وتقدم فرقة موسيقى شرطة أبوظبي عروضًا موسيقية متنوعة طوال المعرض، فيما يعرض قسم الموروث الشرطي الزي القديم لشرطة أبوظبي ضمن ركن مخصص يوثق جانبًا من تاريخها.

وتشارك إدارة الدوريات الخاصة بعروض ميدانية تستعرض مهارات تدريب الخيول والفرسان على تنفيذ المهام الأمنية، إلى جانب فقرة "التشوليب" التي تتضمن عروض تحكم وسيطرة متقدمة للخيل، وتقدم إدارة التفتيش الأمني K9 عروضًا حية مميزة للكلاب البوليسية.

وتستعرض إدارة مسرح الجريمة أحدث التقنيات والأجهزة المعتمدة في الكشف عن الجرائم، فيما تقدم إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة دورات تعريفية حول برنامج النقاط المرورية وآليات تخفيضها وتفادي تراكمها، إضافة إلى تعريف الزوار بـ برنامج القيادة الافتراضية المخصص لرفع الوعي المروري عبر محاكاة تفاعلية آمنة.