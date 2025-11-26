شرطة أبوظبي تنظم جلسة "تأثير قنوات التواصل الاجتماعي على صحة الشباب"

العين في 26 نوفمبر/ وام/ نظم مجلس شباب شرطة أبوظبي بالتعاون مع مجلس العين للشباب ومجلس شباب دائرة الطاقة، ومجلس شباب المكتبة والأرشيف المكتبي، الجلسة الشبابية بعنوان "تأثير قنوات التواصل الاجتماعي على صحة الشباب" .

أدار الجلسة الرائد خالد حمد النعيمي رئيس مجلس شباب شرطة أبوظبي الذي أكد على أهمية تعزيز وعي الشباب، وإطلاق حوار بناء حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على صحتهم النفسية والجسدية والسلوكية، وتمكينهم من تبني حياة متوازنة تُسهم في بناء مجتمع أكثر طمأنينة وسعادة.

وسلطت الجلسة الضوء على الجوانب الإيجابية لهذه القنوات مؤكدة أن وسائل التواصل الإجتماعي تلعب دورًا كبيرًا في حياة الشباب من خلال التعلم والتواصل، وتبادل الخبرات، وتوفير مصادر تعليمية مبتكرة، فضلاً عن تنمية المهارات الحياتية، وإتاحة الفرصة لهم في الإبداع والتعبير عن الذات، والإنضمام إلى مجتمعات تدعم إهتماماتهم مما يعزز الثقة بالنفس والصحة النفسية لديهم.

وأكد الفريق أن هذا المنصات الإجتماعية تُساعد الشباب في الإستفادة من الخبرات والتجارب، وتوفر بيئة تُحفز الإبداعِ والتواصل الإيجابي الذي ينعكس بدوره على تحقيق التوازن النفسي والصحة الشبابية بشكل عام.

كما ناقش في المقابل الآثار السلبية المحتملة ومدى إنعكاسها السلبي على الصحة النفسية والجسدية .

وأكدت شرطة أبوظبي أن تنظيم المبادرات الشبابية يأتي ضمن جهودها المتواصلة في تطوير قدرات الشباب في الحوار والبحث العلمي، وتمكينهم من اتخاذ قرارات واعية بشأن استخدام منصات التواصل الإجتماعي، وتعزيز نمط حياة صحي ومتوازن من أجل بناء جيل واع قادر على مواجهة تحديات العالم الرقمي.