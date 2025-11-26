"أراضي دبي" تحصد جائزة دولية في التميز المؤسسي

دبي في 26 نوفمبر/وام/حصدت دائرة الاراضي والاملاك في دبي جائزة “التميز المؤسسي في الشراكات والمشتريات الاخلاقية والمسؤولة” من المعهد الاوروبي للادارة الشرائية EIPM .

ويأتي الانجاز كون الدائرة أول جهة على المستوى العالمي تحقق هذا التميز في مجال الشراكات وأول جهة على مستوى الشرق الاوسط تنال هذا الاعتراف في مجال الموردين .

وأكدت الدائرة أن هذا الاعتراف الدولي يمثل حافزا لمواصلة تطوير الانظمة والاجراءات المؤسسية وتبني افضل الممارسات العالمية التي ترتقي بجودة الخدمات وتحسن الكفاءة التشغيلية وتعزز الثقة في بيئة الاعمال مشيرة إلى أن هذا الانجاز يجسد مكانة دبي العالمية ويعكس التزامها الدائم بالتميز المؤسسي والاداء المستدام.