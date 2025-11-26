"الفجيرة للبحوث" يشارك بمعرض الابتكار في العلوم البحرية

الفجيرة في 26 نوفمبر/ وام/ شارك مركز الفجيرة للبحوث، في معرض الابتكار في العلوم البحرية بالتعاون مع كليات التقنية العليا بالفجيرة، الذي استعرض مجموعة من المشاريع البحثية المتقدمة والمبادرات العلمية التي تركز على الحياة البحرية، بما ينسجم مع طبيعة مناخ وبحار دولة الإمارات.

وجاءت المشاركة في إطار دعم المركز للمبادرات البحثية الرائدة، وتعزيز دور إمارة الفجيرة في مجالات الاستدامة البحرية من خلال تطوير الابتكارات والحلول الذكية التي تسهم في حماية البيئة البحرية وتنميتها.

وشهد المعرض حضور عدد من الشركات والمؤسسات الحكومية في الإمارة .