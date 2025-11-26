"براند دبي" يطلق النسخة الثانية من "#شتا_حتّا "

دبي في 26 نوفمبر/ وام/ بتوجيهات ورعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وبإشراف "اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا"، أعلن "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إطلاق النسخة الثانية من "#شتا_حتّا" ضمن حملة "#وجهات_دبي"، وذلك خلال الفترة من 5 ديسمبر المقبل وحتى 31 يناير 2026.

جاء الإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية من "#شتا_حتّا"، التي يتولى براند دبي تنفيذها بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية في دبي، خلال مؤتمر صحافي عُقد، اليوم (الأربعاء)، في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تحدثت خلاله سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بحضور مسؤولي وممثلي الجهات الشريكة في تنظيم الحدث الذي سيضم هذا العام ستة مهرجانات وهي: مهرجان "#شتانا_في_حتا"، ومهرجان حتّا للعسل"، ومهرجان حتّا الزراعي، ومهرجان ليالي حتّا الثقافية"، و"مهرجان الأسر المنتجة"، و "مهرجان حتّا وادي هب".

ويأتي تنظيم الفعاليات والمهرجانات المندرجة تحت مظلة "#شتا_حتّا" من خلال تعاون يجمع "براند دبي" بكلٍ من: هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، ومجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وتشمل باقة متنوعة من الأنشطة المجتمعية والثقافية والرياضية والترفيهية المُصمّمة خصيصاً لتلائم جميع أفراد العائلة من مختلف الفئات العمرية.

وخلال كلمتها أمام المؤتمر، أكدت سعادة منى المرّي أهمية المهرجانات والفعاليات الكبرى التي تنظم في منطقة حتا بإشراف اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، وبالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، والرامية إلى تعزيز تنافسية المنطقة كوجهة سياحية متميزة، وفتح المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص والأسر المنتجة ورواد الأعمال، إضافة إلى توفيرها لدعم المشاريع المحلية لأهالي المنطقة، فضلا عن أثر هذه الفعاليات في تقديم برنامج متنوع وحافل بالأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية لأهل حتّا وزوارها، حيث يسهم الحدث في إلقاء مزيد من الضوء على طبيعة المنطقة وتراثها وطبيعتها الخلابة، كما يعد المهرجان فرصة للعائلات للاستمتاع بكل تلك المميزات بما سيضمه الحدث من فعاليات ترفيهية وثقافية ورياضية ومجتمعية.

وأعربت سعادتها عن بالغ الشكر والتقدير للتعاون والدعم المقدم من قِبَل اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، مثمنةً جهود كافة الشركاء والتي توحدت من أجل تحقيق هدف واحد هو إنجاح الحدث وأهدافه التي تدعم في مجملها خطة تطوير منطقة حتّا، وخطة دبي الحضرية 2040، وكذلك أجندتيّ دبي الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت سعادتها إلى النجاح الكبير الذي حققته نسخة العام الماضي من "#شتا_حتّا" على مدى شهر كامل من الفعاليات، والتي شهدت إقبال قرابة مليون زائر من داخل الإمارات ومختلف الدول العربية والخليجية، داعية الزوار من مختلف الجنسيات إلى زيارة "#شتا_حتّا" والاستمتاع بفعالياته خلال الأجواء الجميلة في هذا الوقت من السنة.

وتشمل النسخة الحالية من "#شتا_حتّا"، ستة مهرجانات يتضمّن كل منها العديد من الفعاليات والأنشطة المنوّعة بالتعاون مع شركاء المبادرة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتتضمن تلك المهرجانات: مهرجان #شتانا_في_حتا، من تنظيم "براند دبي"، و"مهرجان ليالي حتّا الثقافية" وتنظّمه هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، و"مهرجان عسل حتّا" و"مهرجان حتّا الزراعي" وتنظمهما بلدية دبي، و "مهرجان الأسر المنتجة" من تنظيم هيئة تنمية المجتمع في دبي، إضافة إلى"مهرجان حتّا وادي هب" من تنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وتُقام فعاليات النسخة الثالثة من "مهرجان #شتانا_في_حتا" خلال الفترة من 5 حتى 28 ديسمبر 2025 في منطقة بحيرة ليم الممتدة على مساحة 3 هكتارات وسط المنطقة الجبلية، حيث تتركز فعاليات المهرجان على طول البحيرة ما يضفي بعداً جمالياً على فعاليات المهرجان الذي يتيح موقعه للأعداد الكبيرة من الزوار، والتي تتوافد بكثرة على البحيرة لاسيما في موسم الشتاء، للاستمتاع بما ينتشر على جانبيها من أنشطة عديدة ومتنوعة ما بين ترفيهية وثقافية ورياضية ومجتمعية، مناسبة لجميع أفراد الأسرة ولكافة الفئات العمرية.

وخلال المؤتمر، أشادت شيماء السويدي، مديرة براند دبي، الجهة المنظمة لمهرجان "#شتانا_في_حتا" بجهود كافة الشركاء الإستراتيجيين انطلاقا من حرص أكيد على إنجاح المبادرة.. وقالت: "التعاون الكبير من شركائنا في شِتا حتّا يؤكد مدى الحرص على الترويج لمنطقة غنية بعناصر الجذب للزوار من مواطنين ومقيمين وكذلك الضيوف من خارج الدولة، وضمن إطار "#وجهات_دبي".. يحرص براند دبي على تعزيز شراكته مع كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة من أجل دعم التوجهات الإستراتيجية لإمارة دبي، والترويج لأبرز وجهاتها المميزة وما تضمه فعالياتها على مدار العام".

وأكدت مديرة براند دبي أن دعم المشاريع المتميزة أحد أهم أهداف الحدث، حيث يسهم الاقبال الكبير على مهرجاناته وفعالياته في زيادة فرص الترويج للتجار ورواد الأعمال في حتّا ومن عموم دبي، مشيرة إلى حرص براند دبي على إشراك أعضاء مبادرة "بكل فخر من دبي" التابعة له في مختلف المناسبات والفعاليات الكبرى التي تشهدها دبي على مدار العام، موضحةً أن مبادرة "#شتا_حتّا" بكل مهرجاناتها ستشهد هذا العام مشاركة 30 مشروعاً من أعضاء مبادرة بكل "فخر من دبي" من أهالي منطقة حتّا بشكل خاص لتسليط الضوء على منتجاتهم والترويج لأعمالهم.

وحول تفاصيل مهرجان"#شتانا_في_حتا" أوضحت أمينة طاهر، عضو اللجنة التنظيمية للمهرجان، أن النسخة الثالثة من المهرجان هذا العام ستتضمن سلسلة من الفعاليات المجتمعية التي يشارك فيها أهالي المنطقة وتتيح للزوار قضاء أوقات ممتعة وسط طبيعة حتا، ومنها التخييم وممارسة تمارين البيلاتس بالتعاون مع Gigi، وفعاليات تصوير النجوم الليلي بالتعاون مع مصور إماراتي، إضافة إلى تجربة التأمل مع الموسيقى بالتعاون مع immersive، فضلاً عن التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر مبادرة التاجر الصغير التي توفر للأطفال فرصاً لتجربة ريادة الأعمال وعرض منتجاتهم في بيئة تفاعلية.

ولفتت طاهر إلى أن المهرجان سيخصص هذا العام مناطق موسعة للأطفال تضم ورشاً فنية يومية، وألعاباً تعليمية، وأنشطة إبداعية تناسب مختلف الأعمار، إلى جانب متجر براند دبي الذي يعرض منتجات مبتكرين إماراتيين ومشاريع محلية. كما يستضيف المهرجان مجموعة من مطاعم البوب-أب التي تقدم تجارب طعام مميزة للزوار، ومن أبرزها Home Bakery، مما يضيف بعداً ترفيهياً وعائلياً يعزز من جاذبية المهرجان ودوره في تنشيط السياحة الشتوية ودعم المجتمع المحلي في حتّا.

من جانبه، أكد حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، رئيس الفريق التنفيذي لتطوير منطقة حتا، أن اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا برئاسة معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، تواصل تنفيذ خططها الطموحة الرامية إلى تعزيز التنمية الشاملة في المنطقة، للارتقاء بالبنية التحتية والخدمات بما يدعم جودة الحياة ويعزز مكانة حتا كوجهة سياحية متميزة في إمارة دبي.

وأوضح أن الخطة التطويرية تتضمن 74 مشروعاً، منها 48 مشروعاً منجزاً في مجالات البنية التحتية، وتعزيز البيئة السياحية، والخدمات المجتمعية، فيما يجري حالياً تنفيذ 26 مشروعاً إضافياً تشمل تطوير الطرق والمرافق والخدمات البيئية والمناطق الطبيعية والوجهات السياحية.

وقال : " تواصل هيئة الطرق والمواصلات جهودها في تطوير البنية التحتية لتعزيز جودة الحياة في منطقة حتا وريادة مكانتها كوجهة سياحية ومستدامة، وذلك عبر تنفيذ حزمة من المشاريع المتكاملة لتقديم تجربة تنقل سهلة ومثالية لزوارها، وهي موزعة على ثلاثة محاور رئيسية، هي: التخطيط والبنية التحتية لشبكة الطرق والمواصلات، والتنقل المستدام، ووسائل المواصلات العامة".

وأضاف البنا: "تدعم الهيئة الفعاليات والأنشطة السياحية المقامة خلال "مهرجانات حتا" من خلال توفير منظومة نقل متكاملة تسهّل حركة الزوار وتضمن لهم تجربة ممتعة، إذ خصصت الهيئة 1059 موقفاً لخدمة الجمهور في مواقع الفعاليات، وتوفير 65 موقفاً لخدمة صف المركبات، وتشغيل 14 رحلة يومياً من دبي مول إلى حتا، وتخصيص 8 حافلات لنقل الزوار داخلياً من منطقة المواقف إلى موقع الفعاليات، وتوفير أكثر من 600 وسيلة تنقل فردية موزعة ما بين سكوتر كهربائي ودراجات هوائية وجبلية، فضلاً عن تفعيل فرق تشغيل لإدارة الحشود ومراقبة الحركة المرورية لضمان أعلى مستويات الانسيابية والأمان طوال فترة الفعاليات".

وحول دور شرطة دبي في "#شتا_حتّا" أكد الرائد غدير محمد الخالدي، رئيس قسم التسجيل المروري في مركز شرطة حتا على الدور الرئيسي الذي تطلع به شرطة دبي في تأمين الفعاليات الكبرى، والخبرة الطويلة والكبيرة التي تتمتع بها خلال المهرجانات، مشيراً إلى تشكيل فرق عمل داخلية وخارجية بالتعاون مع مختلف الدوائر المشاركة في المهرجانات، حيث تعمل الفرق الداخلية على تامين سلامة جميع مرتادي الفعاليات، لاسيما الأطفال وكبار السن، أما الفرق الخارجية فستتولى تسهيل حركة السير ووصول الزوار إلى المواقف ومن ثم الوصول إلى أماكن الفعاليات بسهولة وسلاسة، حتى يتمكنوا من الاستمتاع بكافة الفعاليات في ضمن أعلى درجات الأمن والسلامة.

وتلعب لجنة تأمين الفعاليات في شرطة دبي دوراً مهماً في تنظيم وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المشاركة في مهرجان "#شتا_حتّا". حيث تتولى اللجنة إعداد الخطة الأمنية العامة، والتأكد من جاهزية الفرق الميدانية، ومتابعة تنفيذ إجراءات السلامة على مدار الساعة، بما يضمن سير الفعاليات بسلاسة وتحقيق أعلى مستويات الأمن للزوار.

وعن أنشطة وأهداف كل من مهرجاني "حتّا للعسل" و "حتّا الزراعي" ، قال محمد عبد الرحمن أهلي، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي بالإنابة: "ستُنظم بلدية دبي الموسم العاشر من مهرجان حتّا للعسل، الحدث السنوي الأبرز لدعم النحالين الإماراتيين وقطاع إنتاج العسل على مستوى الدولة، في الفترة بين 27 و31 ديسمبر 2025، بمشاركة 50 نحالاً إماراتياً، ونسعى إلى أن يكون المهرجان منصة متكاملة لدعم النحالين الإماراتيين وإتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم وتسويقها، كذلك تبادل الخبرات في مجال إنتاج العسل من خلال الورش والفعاليات المصاحبة والتي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية.

كما ستنظم بلدية مهرجان حتّا الزراعي، على ضفاف بحيرة ليم، من 16 إلى 20 يناير 2026، والذي يمثل فعالية متكاملة لدعم المزارعين المواطنين والمنظومة الزراعية في الإمارة، بمشاركة 25 من مزارعي حتا لعرض منتجاتهم خلال الحدث، كما سيقدم المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات المصاحبة التي سيشارك فيها أصحاب المشاريع الزراعية المُنتجة.

وأكدت مريم ضاعن التميمي، مدير حي الشندغة التاريخي، مدير إدارة المواقع التراثية بالإنابة في هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" أن مهرجان "ليالي حتا الثقافية" في نسخته الخامسة والتي ستقام في قرية حتا التراثية خلال الفترة من 20 ديسمبر المقبل حتى الأول يناير 2026، تمثل احتفالاً بتراث منطقة حتا وثقافتها وطبيعتها، وتأتي في سياق التزامات الهيئة الهادفة إلى صون التراث المحلي والمحافظة عليه وتعزيز حضوره على الخريطة العالمية.

وقالت: " يتضمن برنامج "ليالي حتا الثقافية" هذا العام مجموعة واسعة من الأنشطة التراثية والفنية والترفيهية التي تسهم في تمكين أصحاب المواهب المحلية والحرف اليدوية ، إضافة إلى مسرح للأطفال، وركن خاص بهم يركز على استخدام الأدوات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى سينما في الهواء الطلق تعرض مسلسلات قديمة وبرامج تراثية".

وحول مهرجان الأسر المنتجة الذي ستنظمه هيئة تنمية المجتمع في دبي، تحت شعار "حتا تجمعنا" من 5 إلى 28 ديسمبر المقبل في حديقة الوادي، قال علي القاسم، مدير إدارة المنافع والتمكين المالي بالهيئة: "يسعدنا اليوم أن نعلن عن إطلاق مهرجان "حتا تجمعنا"، الذي يشكل منصة مهمة لتمكين الأسر المنتجة من أهالي حتا، ودعم مشاركتهم الاقتصادية وتعزيز حضورهم في السوق المحلي. يضم المهرجان مجموعة من الفعاليات، تشمل الأكشاك المخصصة لعرض المنتجات، والعروض الحية، ومنصة أصحاب الهمم، ومجلس كبار المواطنين.

وأضاف: "ستشارك في المهرجان حتى الآن قرابة 30 أسرة ستقوم بعرض منتجاتها، وتشمل الأغذية والمشروبات، والحلويات، والعطور والبخور، والملابس، إضافة إلى منتجات التجارة العامة. ويأتي تنظيم هذا المهرجان بهدف دعم هذه الأسر وتمكينها من تطوير مشاريعها، وتعزيز الابتكار في عروضها، ورفع مستوى دخلها من خلال توفير فرص بيع مباشرة ضمن بيئة محفزة".

وأوضح القاسم أن مهارات الأسر المشاركة في المهرجان وجودة منتجاتها تعكس هوية حتا الثقافية، وتؤكد أهمية استمرار هذه المبادرات في تعزيز التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة.

وحول مشاركة مجلس دبي الرياضي في "شِتَا حتّا" قال راشد محمد عبدالله، رئيس قسم تخطيط وتنفيذ الفعاليات في المجلس: "تحتل الرياضة مكانة متميزة بين الفعاليات السنوية المختلفة التي يتم تنظيمها في منطقة حتّا، حيث تمتلك حتّا تنوعاً جغرافياً رائعاً وبنية تحتية سياحية ورياضية تجعلها منطقة مفضلة لممارسة الرياضات الجبلية والمائية المتنوعة، ويسعدنا أن يكون من بين الجهات الرسمية التي تعمل على تطوير منطقة حتّا والاستفادة المثلى من الإمكانيات التي تتوفر في حتّا، وزيادة تنوع الفعاليات الرياضية التي تقام في المنطقة بشكل سنوي".

وأضاف عبد الله: "المسافة القريبة وسهولة الوصول من مختلف مناطق دبي إلى حتّا عبر شبكة طرق سريعة وحديثة وواسعة، ووجود بحيرة سد حتّا و "حتّا وادي هب" يجعل منطقة حتّا وجهة مثالية للرياضيين الهواة والمحترفين والعائلات للتدريب والمشاركة في الفعاليات المختلفة التي يتم تنظيمها هناك".

وتابع : " لا يقف عملنا على التعاون مع الجهات الحكومية على زيادة مسارات الدراجات الهوائية الجبلية ومناطق تسلق الجبال " الهايكينغ"، بل نعمل كذلك على تمكين الكوادر الوطنية العالمية في المنطقة والتعاون مع المنظمين المحليين وكذلك الدوليين لتنظيم فعاليات وبطولات ومهرجانات رياضية مختلفة، و جهودنا مستمرة على مدار العام ولا تتوقف فعالياتنا حتى خلال شهور الصيف، لكن الفعاليات الرياضية التي تقام خلال فترة الشتاء تكتسب أهمية وزخماً أكبر، وسيتم تنظيم فعاليات كبيرة ومتنوعة خلال الفترة من نوفمبر الجاري وخلال شهور الشتاء المقبلة ومن أهمها: سباق "الترا ترايل حتا" ، و" Women's Epic" للجري -سيدات، وسباق الدراجات الجبلية، وغيرها.

وعن مشاركة دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ضمن "شِتَا حتّا"، أكد عبد الحكيم حسين‎، ‎مساعد أول‎ ‎فعاليات التجزئة والمهرجانات، أن النجاح الكبير الذي حققته الدورة السابقة من المبادرة كان له أثر كبير في الترويج لمنطقة حتا وطبيعتها، من خلال الفعاليات والأنشطة التي شارك فيها مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

ولفت حسين إلى أن النسخة الثالثة من "مهرجان حتّا وادي هب" الذي ستقام فعالياته خلال الفترة من 5 ديسمبر المقبل وحتى 31 يناير 2026 طوال أيام الأسبوع، سيضم فعاليات جديدة هذا العام منها سينما تعرض أحدث العروض السينمائية، إضافة إلى فعالية مميزة بعنوان Dinner in the sky، والتي ستمنح الزوار فرصة مميزة لتناول العشاء وسط الطبيعة الخلابة لمنطقة حتا الساحرة، إضافة إلى فعالية أمسيات الشموع وما تتضمنه من عروض موسيقية، المسار المضيء الذي يسمح للزوار بالمشي وسط أجواء ممتعة.

وحول مشاركة "دبي للإعلام" في مبادرة "شتا حتا"، أكدت حمدة البساطة، مديرة قناة سما دبي، أن المؤسسة ستشارك في تغطية فعاليات مهرجان "#شتانا_في_حتا" للعام الثالث على التوالي، عبر تغطية يومية مباشرة من قلب الحدث، تشمل أبرز الأنشطة والفعاليات في مختلف مواقع حتا، إضافة إلى لقاءات مع الزوار والمنظمين لإبراز التجارب المتنوعة التي يقدمها المهرجان هذا العام.

وتواكب سما دبي الفعاليات عبر برنامج "مساء دبي" الذي يقدم تغطية يومية شاملة للفعاليات والأنشطة، إلى جانب استضافة شخصيات بارزة من أبناء حتا للتعريف بإسهاماتهم المميزة في مختلف المجالات، إضافة إلى فقرات تسلّط الضوء على روح "شتا حتا" وهويته الخاصة.

كما تقدّم سما دبي مجموعة من البرامج التفاعلية المباشرة ضمن مواقع المهرجان، وتشمل: "مندوس حتا" ، و"بنشدك حتا"، و"بشارة حتا"، وللأطفال نصيب من التجربة، حيث يقدّم برنامج "أبطال حتا" محتوى ترفيهي وتفاعلي يعود بالفائدة والمتعة على الصغار ضمن الفعاليات اليومية.

وتعزز سما دبي حضورها عبر التعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي ضمن فعاليات "ليالي حتا الثقافية"، حيث ستوفر قناة "دبي زمان" مجموعة من المواد الأرشيفية والبرامج والمسلسلات التراثية لعرضها في سينما "ليالي حتا الثقافية" لتمكين الجمهور من استكشاف جماليات المنطقة وتراثها وثقافتها الأصيلة.