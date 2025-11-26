هزاع بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف علي حميد الرميثي

أبوظبي في 26 نوفمبر/ وام/ حضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، حفل استقبال أقامه اللواء الركن بحري حميد محمد بالعاجر الرميثي، قائد القوات البحرية، بمناسبة زفاف نجله "علي" إلى كريمة أحمد مطر محمد الرميثي.

وأعرب سموّه عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم في مجلس السمحة في أبوظبي، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، إلى جانب عدد من المسؤولين وأقارب العروسين، وجمع من المدعوين والمهنئين.