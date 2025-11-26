اختتام منافسات أصحاب الهمم في مونديال" الكيك بوكسينج"

أبوظبي في 26 نوفمبر/ وام/ اختتمت اليوم، فعاليات "أصحاب الهمم"، في بطولة العالم للكيك بوكسينج "السينيرز والماسترز"، بالتعاون بين اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، والأولمبياد الخاص الإماراتي.

وانطلقت المنافسات في "مركز أدنيك" أبوظبي، ضمن بطولة العالم المقامة حاليا حتى يوم 30 نوفمبر الجاري، بمشاركة 2000 رياضي ورياضية يمثلون 150 دولة.

وشارك 58 لاعبا ولاعبة بتقديم المهارات الرياضية الاستعراضية الفردية، بمصاحبة الموسيقى، وسط أجواء حماسية، بتشجيع الجماهير بالإضافة إلى حضور كبير لأولياء أمور المشاركين من الإمارات.

وأكد عبدالحكيم تجاني المدرب بهيئة زايد لأصحاب الهمم، أن مبادرة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، بتعزيز قيم الدمج المجتمعي، وتمكين أصحاب الهمم من المشاركة في بطولتي العالم للمواي تاي والكيك بوكسينج، لها أثرها الملموس في الكثير من النتائج الإيجابية في أجواء تنظيمية مميزة، ومشاركة عالمية كبيرة.

وأشار إلى أن استعراض المهارات الرياضية يسهم في تعلم أساليب الدفاع عن النفس، ورفع مستوى اللياقة البدنية لهذه الفئة، واكتساب الخبرات الضرورية للارتقاء بقدراتهم، والاستعداد للمشاركات القارية والدولية المقبلة.

وأثنت شيرين عبدالله لاعبة منتخب الإمارات على مبادرة مشاركتهم في البطولة، لأنها تسهم في تطوير مهاراتهم التنافسية، والاحتكاك مع لاعبات من جميع أنحاء العالم.

ووصفت حسناء النجم لاعبة المنتخب السعودي المشاركة بأنها كانت فرصة مهمة لاستعراض قدراتها وزملائها، وتأكيد حضورهم المميز في بطولة عالمية تشهد حضورا كبيرا من كافة أنحاء العالم، معربة في الوقت نفسه عن تقديرها لدولة الإمارات على الاستضافة المشرفة للبطولة.

وقال مانويل سيمون مدرب المنتخب النمساوي إن مشاركة أصحاب الهمم في فعاليات البطولة لها الكثير من الفوائد المهمة من خلال إبراز المهارات، واكتساب الخبرات للاعبين من مختلف دول العالم.