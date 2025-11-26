مؤتمر خدمات الإسعاف يعرض أحدث تقنيات الذكاء الإصطناعي

أبوظبي في 26 نوفمبر/ وام/ حظي "مؤتمر أبوظبي الدولي لخدمات الإسعاف 2025" بمشاركة عدد من الجهات العارضة لأحدث ما توصلت إليه التقنيات بالذكاء الإصطناعي و المشاريع الطلابية المبتكرة في مجال خدمات الإسعاف الذين أكدوا ل " وام " أن الفعالية أبرزت المشاريع و التقنيات الحديثة في المجال وتطبيقاته .

و قدم سعود المرزوقي مسعف متقدم بهيئة أبوظبي للدفاع المدني شرحا عن جهاز تحسين جودة الإنعاش القلبي الرئوي الأول من نوعه في دولة الإمارات .

ويتميز هذا الجهاز بنظام تدريب ذكي للطلاب يعتمد على المحاكاة بالذكاء الإصطناعي ما بين الطالب والدمية والتقنيات الذكية، الأمر الذي يختصر زمن التدريب إلى 10 دقائق بدلا من ساعات عديدة .

و يحصل الطالب بعد الإنتهاء من التدريب على شهادة دولية معتمدة من جمعية القلب الأمريكية حول الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي (CPR) بالإضافة إلى شهادة أخرى معتمدة لمدة عامين، والشهادتين يتم إستخدامهما لتجديد التراخيص الطبية .

وقد أثبت هذا النظام الحديث نجاحه، حيث عملية تذكير وتحديث المعلومات للإنعاش القلبي الرئوي تكون أفضل و مستمرة .

و يهدف هذا الجهاز إلى رفع نسبة إنقاذ الأرواح و تقليص مدة التدريب و توفير وقت المسعفين للقيام بمهام أخرى .

من جانبه قال دكتور أحمد سمير أبو النصر رئيس قسم الإسعاف الطبي والطوارئ بكلية فاطمة للعلوم الصحية، إن مشاركتهم تأتي من منطلق الشراكة الإستراتيجية مع الدفاع المدني فيما يتعلق بالإسعاف الطبي و الطورائ إلى جانب تعريف الجمهور ببقية التخصصات التي تطرحها الكلية مثل القبالة و التمريض والصيدلة وعلوم الأشعة والعلاج الطبيعي .

و أشار إلى عرض طلبة الكلية لمشاريع التخرج الخاصة بهم ، التي تطرح أفكار مبتكرة لأدوات و تطبيقات جديدة منها ما يتعلق بإسعاف الإصابات للتغلب على الجروح وكذلك فكرة مشروع محطة إسعاف داخل الكلية، و برنامج المحاكاة في الإنعاش القلبي الرئوي حيث تعد كلية فاطمة هي أول كلية في الشرق الأوسط تطبق هذا البرنامج كأحد البرامج الأكاديمية التي تجعل الطالب أثناء دراسته يتدرب على الإنعاش القلبي الرئوي و يحصل على شهادة دولية بإستخدام سيناريو بالذكاء الإصطناعي من غير دعم المدرس، وبذلك يحصل الطالب على مقياس الأداء الخاص فيه و النتائج وبذلك يحصل على شهادة دولية معترف فيها تلبي متطلبات العمل في قطاع الإسعاف الطبي و الطوارئ، مؤكدا أن الكلية تقدم جميع الكورسات الدولية لمتطلبات الترخيص حيث تقدم 8 شهادات دولية لخريجين الإسعاف الطبي والطوارئ .