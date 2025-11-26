قائد عام شرطة أبوظبي يشهد افتتاح «مؤتمر أبوظبي الدولي لخدمات الإسعاف 2025"

أبوظبي في 26 نوفمبر / وام/شهد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، افتتاح "مؤتمر أبوظبي الدولي لخدمات الإسعاف 2025"، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للدفاع المدني، خلال الفترة 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، والمُقام في فندق كونراد – أبراج الاتحاد بأبوظبي، وذلك بحضور عدد من القيادات والمسؤولين، والخبراء، والمتخصصين في خدمات الإسعاف والطوارئ من داخل الدولة وخارجها.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن تنظيم المؤتمر يأتي انسجامًا مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جاهزية منظومة الطوارئ وفق أعلى المعايير العالمية.

و أوضح أن المؤتمر يشكل منصة علمية رائدة تجمع الخبرات الوطنية والدولية تحت سقف واحد، بما يتيح تبادل المعارف، واستعراض أحدث التقنيات والأنظمة الذكية والتطبيقات المتقدمة في مجال الاستجابة الطبية الطارئة، دعمًا للجهود الوطنية الرامية إلى حماية الأرواح ورفع كفاءة فرق الإسعاف وتحسين جودة الحياة في مجتمع دولة الإمارات.

وأشار إلى أن ما يشهده المؤتمر من مشاركات واسعة وبرامج علمية متخصصة يعكس مكانة أبوظبي الريادية في تطوير منظومات الطوارئ، ويعزز دورها كمركز إقليمي متقدم في تبني أفضل الممارسات والابتكارات التي تدعم الاستجابة السريعة والفعّالة للحالات الحرجة، وتسهم في ترسيخ موقع الإمارة كواجهة دولية للتميز في خدمات الإسعاف والطوارئ.

و ألقت العقيد الدكتورة ميثه محمد الدرعي، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، كلمة أكدت خلالها أهمية هذا الحدث كمنصة متخصصة لتبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات العالمية في مجال خدمات الإسعاف، مشيرةً إلى الدور المحوري للمؤتمر في دعم مسارات التدريب المستمر، وتعزيز الأبحاث والدراسات المتخصصة في طب الطوارئ والرعاية الحرجة.

وتضمن برنامج الحفل عرضًا مرئيًا بعنوان «جاهزية، إنقاذ، وريادة» استعرض جهود هيئة أبوظبي للدفاع المدني في تطوير منظومة الاستجابة للطوارئ، وترسيخ ثقافة الوقاية، وعقدت ضمن الجلسة الافتتاحية محاضرة رئيسية قدمها سعادة الدكتور فهد الحجاج نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي للشؤون التشغيلية، بعنوان "دروس من تقديم الخدمة الإسعافية في الحج"، وتم تكريم عدد من الشركاء والمتحدثين والجهات الداعمة تقديرًا لإسهاماتهم في إنجاح المؤتمر.