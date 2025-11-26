"الشارقة الرياضي" والإمارات لرياضة النخبة يبحثان آليات " رعاية الموهوبين"

الشارقة في 26 نوفمبر/ وام /استعرض مجلس الشارقة الرياضي ووفد لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي بوزارة الرياضة آليات تنفيذ برنامج اللجنة، والبيانات الخاصة بلاعبي المنتخبات الوطنية، وخطط رعاية اللاعبين الموهوبين، وبرنامج تطوير القدرات البدنية للاعبي أندية الشارقة، والجدول الزمني المعتمد.

وتم الإعلان عن هذه التفاصيل خلال الاجتماع المشترك بين الجانبين، بحضور فارس الزعابي مدير المشاريع الاستراتيجية والشراكات في لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي، ودين كنيلي مدير رياضات المستوى العالي، والفريق الفني، وعمران الجسمي المكلف بمهام مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير، في مجلس الشارقة الرياضي، وعدد من ممثلي المجلس.

وأكد الجسمي أن الاجتماع أسفر عن تحديد مجالات التنسيق والتعاون بين الجانبين، مثنيا على اهتمام وزارة الرياضة ولجنة النخبة بتعزيز التواصل مع المجلس، لاسيما أن رعاية المواهب الرياضية تتطلب متابعة مستمرة، واستثمار الإمكانات المتاحة في أندية الشارقة، لدعم النخبة، وصقل مهارات اللاعبين الموهوبين.