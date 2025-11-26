انطلاق فعالية "كنز اللغة" في مهرجان العين للكتاب

العين في 26 نوفمبر / وام / قدمت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل خلال مهرجان العين للكتاب ، فعالية "كنز اللغة"، التي تجمع بين الطابع القصصي والتفاعل المباشر مع الأطفال، بأسلوب يعزز حب اللغة العربية، ويقربهم من روح التراث.

وانطلقت الجلسة في استاد هزاع بن زايد بالعين، و قدمتها نعيمة قاسم المدير الإداري للجمعية، وسلامة الظاهري مدير إدارة البرامج والفعاليات .تم توزيع خريطة على الأطفال المشاركين تحمل مسار رحلة البحث عن الكنز، الذي تم استحداث أدوات له مبنية على الذكاء الاصطناعي تساعد المشاركين في البحث عن كاتبة قصة "كنز الجد حمدان"، وهي الشيخة روضة بنت نهيان آل نهيان، إلى جانب التعرف على قصة "النور ينتظرك" للشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان.

وسرعان ما تحوّل المسرح إلى قرية صغيرة تنبض بروح الإمارات، حيث تنقّل الأطفال بين أربع محطات تراثية بدأت من سوق القرية وما يحويه من أدوات الحياة القديمة، ثم بحر اليم الذي عرّفهم على الغوص وصيد اللؤلؤ، تلاه المرور بواحة السنع المفعمة بأجواء القهوة الإماراتية وطقوس الضيافة، وصولاً إلى "دارنا مسؤوليتنا" حيث وُضع صندوق الكنز. وفي كل محطة تفاعل الأطفال، ودوّنوا كلمات جديدة داخل خريطتهم استعداداً للوصول إلى الكنز النهائي.

وبعد اجتياز جميع المحطات، وصل الأطفال إلى صندوق كنز اللغة وفتحوه ليجدوا بداخله كتباً وزعت عليهم .