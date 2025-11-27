أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية تكرّم الفائزين بجائزة التميز

الشارقة في 27 نوفمبر / وام / نظّمت أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية اليوم حفلا رسميا لتكريم الفائزين بجائزتها للتميز في دورتها الرابعة.

وأكد العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير الأكاديمية أن الأكاديمية تفخر اليوم بنماذج مضيئة استطاعت أن تصنع الفارق في مسيرتها المهنية مشيرا إلى أن التميز ليس لحظة احتفال بل ثقافة يومية وروح لا تعرف التراجع وممارسة قائمة على الإخلاص والإنجاز.

وشهدت الجائزة في دورتها الحالية تفاعلا واسعا بمشاركة 90 متنافسا واتسمت بإضافة فئات نوعية جديدة تبرز الجهود المميزة في التطوع وتطوير العمل المؤسسي وتنفيذ الخطة الاستراتيجية.