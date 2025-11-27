9 نزالات لمنتخبنا بالدور التمهيدي للوزن الخفيف ببطولة أبوظبي جراند سلام للجودو

أبوظبي في 27 نوفمبر/وام /أسفرت قرعة بطولة أبوظبي"جراند سلام" اليوم عن 9 نزالات لمنتخبنا الوطني في الدور التمهيدي بالوزن الخفيف، بمشاركة 131 لاعبا ولاعبة.

أقيمت مراسم القرعة بحضور الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام للاتحاد ومدير البطولة، ومحمد جاسم، أمين السر المساعد، وسلطان الكتبي مدير البطولة المحلي، والدكتورة ليزا آلان، الأمين العام للاتحاد الدولي، وفلاديمير بارتا المدير الرياضي بالاتحاد، و كاماتشو راؤول مسؤول الحكام.

وتنطلق البطولة غدا في صالة "مبادلة أرينا" في أبوظبي، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين وتستمر حتى الأحد المقبل، بإشراف الاتحاد الدولي، ومتابعة وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية وبدعم من مجلس أبو ظبي الرياضي.

وتشهد منافسات اليوم الأول أوزان تحت 48 كجم ، و52، و57 كجم للسيدات، وتحت 60، و66 كجم للرجال، تليها في اليوم الثاني منافسات وزن "الخفيف المتوسط" تحت 63، و70 كجم للسيدات و73، و81 كجم للرجال.

ويتضمن اليوم الختامي فعاليات الوزن الثقيل تحت وفوق 78 كجم للسيدات، وتحت وفوق وزن 90 و100 كجم للرجال، وتشهد الفترة المسائية خلال أيام المنافسات مراسم التتويج للفائزين الأوائل.

ويلتقي أنس اليماحي لاعب منتخبنا الوطني مع الجورجي ساردال، وزميله حميد ماتلاي مع بطل أذربيجان روسلان، وصقر العتيبي مع الألماني نيكولاس، وسيمون قسطنطين مع الفائز من لقاء بطل مالطا زاهرا والألماني هيدرا.

وينازل سيف الحمادي نظيره الصيني زينج، ويلتقي حميد الشامسي مع الكازاخستاني بيشوف بيكبو، وزميله نارمند بيان مع السويسري جازان، بينما تشهد فئة السيدات وزن تحت 48 كجم نزال لاعبة منتخبنا إيرينا خوبو، مع الفائزة من مواجهة الألمانية سيرا والمنغولية أويو نغريل، بينما تواجه زميلتها بشيرات خرودي " وزن 52 كجم"، الفائزة من نزال الهولندية كرافيل والصربية نيوكليون.