دائرة القضاء والنيابة العامة بالشارقة تحتفلان بعيد الاتحاد الـ54

الشارقة في 27 نوفمبر/وام/ شهدت دائرة القضاء والنيابة العامة بالشارقة اليوم احتفالًا بمناسبة بعيد الاتحاد الـ 54 بحضور أعضاء مجلس القضاء إضافة إلى رؤساء المحاكم وأعضاء السلطة القضائية وموظفي الدائرة والنيابة العامة.

تضمّن الحفل فقرات وطنية وتراثية عكست روح الاتحاد وقيم الولاء والانتماء في أجواء احتفالية جسّدت الاعتزاز بما حققته دولة الإمارات من إنجازات راسخة في ظل قيادتها الحكيمة.

وأكدت دائرة القضاء والنيابة العامة أن هذه المناسبة تجسّد دور المنظومة القضائية في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم العمل المؤسسي والشراكة الوطنية.