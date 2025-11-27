شرطة أبوظبي تشارك في ملتقى "الاتصال والوقاية من المخدرات" بجامعة العين

أبوظبي في 27 نوفمبر/وام/ شاركت شرطة أبوظبي ممثلة في مديرية مكافحة المخدرات، وإدارة الإعلام الأمني في فعاليات ملتقى "الاتصال والوقاية من المخدرات" الذي نظمته جامعة العين في أبوظبي، بمشاركة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي والشبابي بمخاطر المخدرات ودور الأسرة في الوقاية انسجامًا مع شعار اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لهذا العام "أسرة واعية.. مجتمع آمن".

وأكدت شرطة أبو ظبي أن المشاركة تأتي في إطار إلتزامها بتعزيز منظومة الوقاية الشاملة من خلال برامج توعوية تستند إلى المعرفة العلمية والمحتوى الإعلامي الهادف، مشددة على أن الأسرة تمثل حجر الأساس في حماية الأبناء، وأن التواصل البناء ومتابعة التغيرات السلوكية يعدان أحد أهم الأساليب الفعالة في الحد من الإنجرار نحو التعاطي.

ونوهت إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني لدى الأسر والشباب، وتوضيح القنوات الرسمية التي تتيح للمتعاطين التقدّم للعلاج طوعًا دون التعرض للمساءلة، بما يسهم في إعادة التأهيل وتحقيق الاستقرار الأسري.

واستعرضت الجلسة الأولى الدور الأمني والقانوني في مكافحة المخدرات، وقدمت شرحًا موسعًا لآليات التعامل مع قضايا المخدرات، وتطور الأساليب الأمنية في تتبع المصادر والتصدي لعمليات الترويج، إلى جانب إبراز الجهود الميدانية والإعلامية لشرطة أبوظبي في نشر الوعي والحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وتناولت الجوانب التشريعية المرتبطة بقضايا التعاطي والمبادرات الأمنية الداعمة للوقاية.

وتناولت الجلسة الثانية محاور متخصصة حول التأثيرات النفسية والاجتماعية للمخدرات، وتطرقت إلى المؤشرات النفسية المرافقة للتعاطي وتأثيرها على الصحة العقلية والسلوك، والآثار الاجتماعية والأسرية التي تطال المتعاطي وبيئته، وتقديم تحليلات لعدد من الحالات الواقعية التي توضح أهمية التدخل المبكر والدعم الأسري في إعادة التأهيل.

وناقشت الجلسة الثالثة جهود التوعية الإعلامية من منظورها الأمني في تعزيز التوعية الوقائية والتثقيف المجتمعي، واستعرضت أساليب إنتاج المحتوى الرقمي المؤثر، ومهارات صياغة الرسائل التوعوية الموجهة للشباب، إضافة إلى تحليل نماذج من حملات إعلامية ناجحة محليًا وعالميًا في مجال مكافحة المخدرات، مؤكدة أهمية توظيف المنصات الرقمية للوصول إلى الفئة الأكثر عرضة للمخاطر.

تضمن الملتقى معرضًا توعويًا شارك فيه طلبة كلية الإتصال بجامعة العين الذين قدموا مجموعة من المواد الإعلامية التي شملت ملصقات توعوية وكتيبات تعريفية وعروضًا مرئية تسلط الضوء على مخاطر المخدرات وأنواعها، إضافة إلى قصص تعافٍ واقعية ورسائل موجهة للشباب والأسر حول آليات الحماية والوقاية.

وتم عرض مبادرة "الاتصال الوقائي" التي نفذها طلبة الجامعة، بما تتضمنه من محتوى توعوي يستهدف نشر ثقافة الوعي والحماية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت شرطة أبو ظبي حرصها على استمرار التعاون مع المؤسسات التعليمية لتعزيز ثقافة الوقاية، وتطوير البرامج التي تسهم في حماية المجتمع، وترسيخ الوعي بين فئة الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل آمن.