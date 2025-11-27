حمدان بن زايد يستقبل رئيس اللجنة العليا لسباق زايد الخيري

أبوظبي في 27 نوفمبر/ وام/ استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الفريق الركن "م" محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، في قصر النخيل بأبوظبي.

اطلع سموه خلال اللقاء على الاستعدادات الجارية لانطلاق النسخة الجديدة من السباق، وأثره الإيجابي في المجتمع، والرسالة الإنسانية العميقة التي يجسدها على الصعيدين المحلي والعالمي.

واطلع سموه أيضا على عرض شامل يوضح جاهزية الفرق المنظمة للسباق والتحضيرات النهائية لاستقبال المشاركين، مع الإشارة إلى تزايد الإقبال الجماهيري مع اقتراب موعد الانطلاق.

ومن المتوقع أن يستقبل سباق زايد الخيري هذا العام نحو 15 ألف مشارك من العائلات والطلبة والرياضيين والفرق المجتمعية، للمشاركة في سباقات لمسافات 3 و5 و10 كيلومترات، تنطلق من واحة الكرامة وصولًا إلى "إرث أبوظبي"، ما يعكس المكانة المميزة التي يحظى بها هذا الحدث في المجتمع.

وأكد سموه أن سباق زايد الخيري لم يعد مجرد فعالية رياضية سنوية، بل أصبح منصة عالمية للعمل الإنساني، مستلهماً قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في الرحمة والعطاء وتعزيز التضامن بين أفراد المجتمع، معرباً عن تقديره للرعاية والاهتمام الكبيرين اللذين يوليهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" للعمل الإنساني ومبادرات الخير، إذ يشكلان دعماً أساسياً لنجاح مثل هذه الفعاليات ويعكسان رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم العطاء والتضامن وتعزيز مكانة الإمارات نموذجا عالميا للخير والإنسانية.

وقال سموه: "إن السباق يعبّر عن روح الإمارات، ويحوّل الرياضة إلى جسر للأمل ومنصة للعطاء الإنساني الذي يمتد أثره إلى مختلف المجتمعات"، مؤكدًا أن دعم هذه البرامج البحثية يمثل استثماراً في مستقبل الطب، ويعكس العمل المشترك بين المجتمع والمؤسسات البحثية في تحقيق أثر مستدام للخير".

من جانبه، أوضح الفريق الركن "م" الكعبي أن ريع السباق هذا العام سيُخصّص بالكامل لدعم برامج بحثية متقدمة في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، تشمل ابتكار علاجات شخصية للسرطان، وتطوير الطب الدقيق المعتمد على البيانات الحيوية، إضافة إلى أبحاث مبتكرة في مجال طب ما حول الولادة.

حضر اللقاء الشيخ ياس بن حمدان زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة أحمد محمد الكعبي، العضو المنتدب والمتحدث الرسمي لماراثون زايد الخيري.