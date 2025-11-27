كأس رئيس الدولة للخيول العربية تنطلق 6 ديسمبر بمضمار أبوظبي

أبوظبي في 27 نوفمبر/وام/يستضيف مضمار أبوظبي للسباق، النسخة الـ 33 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة يوم 6 ديسمبر المقبل، ضمن أمسية من 7 أشواط، إجمالي جوائزها 10.8 مليون درهم.

يمثل سباق الفئة الأولى لمسافة 2200 متر، الحدث الأبرز في أجندة الموسم، ويتصدر المشهد بقيمته السامية، وجائزته الأغلى، بمشاركة الخيول الأبطال، ويستقطب نخبة الفرسان، للتنافس على جائزة إجمالية تبلغ 8 ملايين درهم.

وأطلق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، النسخة الأولى لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة عام 1994، لتأكيد أهمية هذه الخيول، وإبراز الصفات المتميِّزة التي تتحلّى بها في ميادين السباق، مع الحفاظ على هذا الموروث المهم الذي يعد جزءاً أصيلاً من التراث.

ويتضمن الحدث برنامجاً متكاملاً من الفعاليات الترفيهية، والعروض التراثية التي تجسد الإرث الإماراتي الأصيل، وأخرى للأطفال في مسابقة الزي الوطني الإماراتي، وسيحظى 6 من الفائزين بجائزة قدرها 3.000 درهم لكل منهم، بالإضافة إلى مسابقة كأس رئيس الدولة للتصوير الفوتوغرافي، وجائزتها 10.000 درهم للصورة الفائزة، وتختتم الأمسية بعرض طائرات مسيرة يقدم تشكيلات ضوئية.

وأكد المهندس علي الشيبه، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ومضمار أبوظبي للسباق، أن اهتمام القيادة الرشيدة بالخيول العربية الأصيلة، أسهم في استعادة مكانتها وبريقها بإبراز قدراتها، وتطور سباقاتها في الميادين العالمية.

وأضاف أن الكأس عبر نسخها الممتدة لأكثر من 3 عقود ظلت تحمل رسالة اعتزاز بقيم الفروسية الراسخة في مجتمعنا، وتعد المسرح الأكبر في العالم لتنافس أفضل الخيول العربية الأصيلة التي يدفع بها أشهر الملاك بقيادة نخبة الفرسان، وأكفأ المدربين، لنيل شرف التتويج باللقب الغالي، وهو مناسبة غالية ترسخ مكانة الخيل العربي في وجدان أهل الإمارات، وتعزز ارتباطهم بتراث سباقاتها.