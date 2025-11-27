" جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة" تكرم الفائزين بمختلف فئاتها

دبي في 27 نوفمبر/وام/ احتفلت جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة المنبثقة عن جمعية النهضة النسائية بدبي باختتام موسمها السابع والعشرين "المحلي" والثامن عشر "الخليجي" بتكريم الفائزين والفائزات في مختلف فئاتها ومحاورها وذلك برعاية من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيسة الجائزة.

وقالت سمو الشيخة هند بنت مكتوم في كلمة ترحيبة ألقتها نيابة عنها أمينة الدبوس السويدي المدير التنفيذي للجائزة إن احتفال هذا العام يأتي متزامناً مع أجواء الفرح التي تعم الوطن بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين وفعاليات يوم العلم التي تجسد روح الوحدة والانتماء تحت ظل القيادة الرشيدة.

وأكدت سموها أن 27 عاما مضت منذ انطلاقة الجائزة كانت خلالها حافلة بالإنجازات وغنية بالمحطات حاضرة في المبادرات والبرامج والدورات والمؤتمرات المعنية بالطفولة ومواكِبة لكل تطور يسهم في بناء جيل مبدع وواثق وواعٍ.

وأعربت سمو الشيخة هند عن تقديرها العميق لكل من أسهم في مسيرة الجائزة من الجهات الراعية وفي مقدمتها الوصل لإدارة الأصول وهيئة كهرباء ومياه دبي إضافة إلى لجان التحكيم والمؤسسات الحكومية والخاصة داخل الدولة وخارجها والداعمين من دول مجلس التعاون الخليجي تقديراً لإيمانهم برسالة الجائزة وحرصهم على ترسيخ قيم الإبداع والتميز في نفوس الأبناء.

وعبرت عن شكرها لراعية الجائزة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة واهتمامها الدائم بدعم الجائزة ومبادراتها والشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي على تعاونها ومساندتها المستمرة لبرامج الجائزة .

وثمنت جهود إدارة الجائزة وفريق عملها الذين أدوا أمانة العمل بإخلاص وجدية بما انعكس على نجاح المواسم المتتابعة وارتقاء مستوى المشاركات عاماً بعد عام.

ورفعت سمو الشيخة هند أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جميع الفائزين من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي تقديراً لتميزهم وإبداعاتهم وجهودهم المشرفة متمنية لهم دوام النجاح والتفوق وأن تكون هذه الإنجازات منطلقاً لمستقبل أكثر إشراقاً وعطاء .

ودعت المولى عز وجل أن يديم على الوطن نعمة الأمن والازدهار وأن يوفق أبناءه وبناته لما فيه الخير والإبداع.

من جانبها أوضحت أمينة الدبوس السويدي أن الجائزة حرصت على مدار دوراتها المتعاقبة على إيلاء قضايا الإبداع والتفوق كل الاهتمام ورعاية الأبناء والبنات والأطفال في "مرافئ التميز والجودة" وترسيخ القيم السامية لديهم وذلك وفق توجيهات سمو الشيخة هند بنت مكتوم ودعم سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم ومتابعة الشيخة أمينة بنت حميد الطاير.

وأوصت الدبوس جميع الفائزين والمشاركين في مختلف محاور الجائزة بالتمسك بالقيم الإسلامية الوسطية الفاضلة المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة باعتبارها مرجعاً أخلاقياً وسلوكياً يقود إلى النجاح والتميز.

وقامت أمينة الدبوس وأسرة الجائزة بتكريم رعاة الجائزة والمؤسسات الداعمة للطفولة إلى جانب تكريم لجان التحكيم ومجلس القيادات الإبداعية الشابة والفائزين محلياً في اختتام الموسم الـ27 والفائزين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وشملت مراسم التكريم الفائزين والفائزات في مجالات حفظ وتجويد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة فيما تم تكريم إدارة بنك دبي التجاري لدعمها المتواصل لمحور القرآن الكريم والسنة النبوية بوصفها الراعي والشريك الاستراتيجي لهذا المحور.

حضر حفل التكريم ممثلون عن جهات حكومية وخاصة وإعلامية في الدولة إلى جانب أعضاء لجان التحكيم والفائزين وأسرهم في مشهد جسّد شراكة المجتمع ومختلف مؤسساته في دعم الأجيال الجديدة ورعاية مواهبها.