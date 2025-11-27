"حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية" تعلن الفائزين بجوائز المركز العالمي للموهوبين

دبي في 27 نوفمبر/وام/ أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية عن الفائزين بجوائز المركز العالمي للموهوبين بدورتها للعلم 2025، والتي شملت الجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين والجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين.

وشهدت الجائزتان هذا العام توسعًا ملحوظًا في المشاركة الدولية بعدما استقطبت فئة الأبحاث التطبيقية 11 بحثًا من 10 دول، فيما سجلت فئة المبادرات المدرسية 7 مبادرات من 5 دول، بما يعكس النمو المتزايد في الاهتمام العالمي بالبحث والابتكار في برامج رعاية الموهوبين.

وقال معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية إن جوائز المركز العالمي للموهوبين تواصل ترسيخ حضورها الدولي منصة داعمة للبحث العلمي والابتكار التربوي، ومؤشرًا على التطور المتسارع في برامج رعاية الموهوبين حول العالم.

وأضاف أن المشاركات المتزايدة هذا العام تعكس ثقة الباحثين والمؤسسات التعليمية في المعايير العلمية التي تقوم عليها الجائزة، ودورها في إبراز المبادرات الرائدة التي تسهم في تطوير جودة التعليم، وتمكين الطلبة الموهوبين من تحقيق إمكاناتهم ،منوها إلى أن الدورة الحالية شهدت مستجدًا مهمًا تمثل في موافقة المجلس العالمي للموهوبين على الشراكة مع المؤسسة في المركز العالمي للموهوبين وجوائزه.

وأكد أن هذا التطور يعزّز من مكانة الجائزة على مستوى العالم، ويؤكد ثقة المؤسسات الدولية المتخصصة في دورها وأثرها في دعم رعاية الموهوبين .

من جهته قال الدكتور خليفة السويدي المدير التنفيذي للمؤسسة إن جوائز المركز العالمي للموهوبين في دورتها لعام 2025 شهدت توسعًا لافتًا في المشاركة الدولية عبر فئتي الأبحاث التطبيقية والمبادرات المدرسية؛ إذ استقبلت الجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين أحد عشر بحثًا من عشر دول تمثل قارات ومناطق جغرافية مختلفة، مقارنة بتسعة بحوث في عام 2024، مع ثبات عدد الفائزين عند فائز واحد، وهو الباحث الأمريكي Jonathan Wai من ولاية أركنساس عن دراسته المنشورة في مجلة Humanities and Social Sciences Communications بعنوان: "أنجح الأميركيين وأكثرهم تأثيرًا ينحدرون من نطاق تعليمي نخبوي محدود".

وأضاف السويدي أن الجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين، استقطبت سبع مبادرات من خمس دول مشاركة، مقارنة بمبادرتين فقط العام الماضي، وفازت بجائزة هذا العام مدارس المتقدمة للتعلم الذكي من المملكة العربية السعودية عن مبادرتها "التعاطف التكنولوجي: حيث يلتقي الابتكار بالإنسانية".