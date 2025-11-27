شرطة الشارقة تحتفي بعيد الاتحاد الـ54

الشارقة في 27 نوفمبر/وام/ احتفت القيادة العامة لشرطة الشارقة اليوم بمقرها بعيد الاتحاد الـ54 في حفلٍ سادته الأجواء الوطنية المفعمة بالفخر والانتماء بحضور اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة ومديري العموم وكبار الضباط والمسؤولين في مشهد جسّد روح الاتحاد وتلاحم أبناء الوطن خلف قيادته.

تضمن الحفل مشاركة مميزة من حضانة الشرطي الصغير إضافة إلى فقرات قدمها طلبة مدرسة الابتكار العلميّ عكست روح الانتماء والاعتزاز بالوطن ورسّخت مفاهيم الهوية الوطنية لدى الأجيال الناشئة.

صاحب الحفل ورش متنوعة حظيت بتفاعلٍ واسع من الحضور الذين أكدوا أن هذه المناسبة الغالية تبقى مصدر إلهام لمزيد من البذل والعطاء في خدمة الوطن.

وأكد اللواء عبدالله مبارك بن عامرأن عيد الاتحاد محطة فخر متجددة نستحضر فيها مسيرة مجدٍ وعزّ وما حققته الدولة من إنجازات وتنمية شاملة في مختلف القطاعات مشيرا إلى أن ما تشهده الدولة من تطور متواصل يضع على عاتق المؤسسات الوطنية مسؤولية مضاعفة الجهود للمحافظة على المكتسبات وتعزيزها .

وأكد أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تواصل عملها لترسيخ قيم الأمن والاستقرار ودعم مسيرة النهضة الوطنية عبر تطوير منظومة العمل الشرطي وتبني مبادرات نوعية تعزز جودة الحياة وتواكب تطلعات المجتمع.