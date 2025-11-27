منافسات النسخة الـ3 للسوبر الإماراتي القطري لكرة القدم تنطلق 22 يناير

أبوظبي في 27 نوفمبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة للسوبر الإماراتي القطري عن عودة بطولة السوبر الإماراتي القطري بنسختها الثالثة، التي تقام على مدار 4 أيام، بمشاركة 8 فرق، بواقع 4 أندية من كل دولة، في منافسات تجمع نخبة أبطال الموسم في الإمارات وقطر.

وقالت رابطة المحترفين الإماراتية في بيان لها اليوم إن النسخة الثالثة ستقام من 22 إلى 25 يناير 2026، من خلال 4 بطولات.

وتفتتح المنافسات ببطولة كأس السوبر في 22 يناير، وتجمع الغرافة مع الشارقة على ستاد ثاني بن جاسم في الدوحة.

وفي اليوم التالي 23 يناير، تستضيف أبوظبي مواجهة درع التحدي بين الوحدة والدحيل على ستاد آل نهيان.

أما ثالث المواجهات، على درع السوبر، فستكون قمة قوية بين السد وشباب الأهلي على ستاد جاسم بن حمد بالدوحة.

وتختتم الفعالية في 25 يناير بمسابقة كأس التحدي التي تجمع الأهلي القطري مع الجزيرة على ستاد محمد بن زايد أبوظبي.