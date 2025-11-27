"فيكتوري" يتصدر التجارب الحرة في الجولة الرابعة لبطولة العالم للزوارق السريعة

جدة في 27 نوفمبر/وام/ تصدر شون تورونتي على زورق "فيكتوري 4" التجارب الحرة في اليوم الأول من منافسات الجولة الرابعة لبطولة العالم للزوارق السريعة "فورمولا-1"، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية، بعد تحقيقه أسرع زمن للفة في الفترتين الأولى والثانية من التجارب.

وسجل تورونتي في التجارب الحرة الأولى الزمن الأسرع بواقع 42.453 ثانية بعد 14 لفة، متقدماً على السويدي جوناس أندرسون الذي حل ثانياً بزمن 42.494 ثانية، فيما جاء ماريت ستروموي ثالثاً بزمن 42.996 ثانية.

وعلى مستوى الفرق الإماراتية، أنهى السويدي إريك ستارك بزورق "أبوظبي 6"التجارب في المركز الخامس بزمن 43.906 ثانية، فيما جاء ستيفان أراند من فريق الشارقة في المركز 12 بزمن 45.622 ثانية.

وكرر تورونتي تفوقه في التجارب الحرة الثانية محققاً المركز الأول بزمن 42.241 ثانية بعد 4 لفات فقط، متقدماً على الفرنسي بيتر موين من فريق الصين الذي جاء ثانياً بزمن 42.975 ثانية، والفنلندي سامي سيلو ثالثاً بزمن 43.119 ثانية.

كما حل إريك ستارك من فريق "أبوظبي" رابعاً بزمن 43.222 ثانية، بينما جاء ويكستروم من فريق فيكتوري خامساً، وستيفان أراند من فريق "الشارقة" ثامناً، ومنصور المنصوري من فريق "أبوظبي" في المركز الحادي عشر.

وقرر المنظمون إلغاء التجارب الحرة الثالثة، على أن تُقام غداً الجمعة منافسات السباق التأهيلي، يعقبها سباقا السرعة "السبرينت" اللذان يمنحان نقاطاً إضافية للمتسابقين، فيما يقام السباق الرئيسي يوم السبت.

وأعرب محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن رضاه عن أداء الفريق خلال التجارب الحرة، مؤكداً أن التركيز انصبّ على اختبار جاهزية الزوارق قبل خوض السباقات الرسمية.

وأضاف أن الفريق يتطلع إلى الحفاظ على مستواه والتقدم بقوة في الجولة قبل الأخيرة من البطولة، باعتبار أن كل نقطة ستكون حاسمة في مساعي استعادة اللقب العالمي.