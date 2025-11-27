مجلس مسافي المجتمعي يحتفل بعيد الاتحاد الـ54

الفجيرة في 27 نوفمبر /وام/ نظمت لجنة الاحتفالات بإمارة الفجيرة بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 احتفالاً وطنياً في مجلس مسافي المجتمعي، بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي ومشاركة جماهيرية واسعة من جميع فئات المجتمع.

تضمن برنامج الحفل فقرات متنوعة شملت العرض العسكري والرقصات الشعبية من طلاب المدارس وعروض الفرقة الحربية الغنائية، وبازارا للأسر المنتجة والتي لاقت تفاعلاً كبيراً من المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وعمّت أجواء الفرح في مشهد عبّر عن روح الوحدة والتلاحم المجتمعي، وعكس حب الوطن والقيم الوطنية الأصيلة التي يعتز بها شعب الإمارات.