"الإسعاف الوطني" يحصد المركز الأول بالمنافسات المصاحبة لـ"مؤتمرأبوظبي لخدمات الإسعاف"

أبوظبي في 27 نوفمبر / وام/ حصد “الإسعاف الوطني” التابع للحرس الوطني المركز الأول في منافسات الإسعاف ضمن فعاليات مؤتمر أبوظبي الدولي لخدمات الإسعاف، الذي نظمته هيئة الدفاع المدني في أبوظبي واختتمت فعالياته اليوم.

وتفوّق فريق الإسعاف الوطني على 12 فريقاً إسعافياً من مختلف دول العالم، خلال منافسات امتدت ثلاثة أيام، شملت التعامل مع حالات معقّدة تضمنت سيناريوهات إصابات متعددة وحالات طبية حرجة.

يُعد هذا الإنجاز دليلاً واضحاً على كفاءة كوادر الإسعاف الوطنية وجاهزيتهم العالية للتعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة، مؤكدين مستوى الاحترافية والتميز الذي يقدمه الحرس الوطني في هذا المجال.