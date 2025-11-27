الفارسة ليلى المرزوقي تحصد لقب سباق"الإسطبلات الخاصة" للقدرة

أبوظبي في 27 نوفمبر/وام/ توجت خيول "إسطبلات الكمدة" بالمركزين الأول والثاني في سباق الإسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 100 كلم الذي أقيم اليوم بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، ضمن فعاليات كأس الاتحاد للقدرة، التي تشمل سباق السيدات المقرر يوم غد، وسباق العمالقة بعد غد لمسافة 100 كلم.

وأحرزت الفارسة ليلى المرزوقي اللقب على صهوة الجواد "جازام"، في السباق الذي نظمه اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بمشاركة 131 فارساً وفارسة، محققة3:45:44 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 26.58 كلم/ساعة.

وحقق الفارس ذياب محمد البلوشي المركز الثاني بفارق ثانية، على صهوة "هيملايا دي بتكوست"، وجاء ثالثا مشعل الكردي على صهوة "جايسر"، لإسطبلات الرمك، بزمن قدره 3:49:46 ساعة.

توج الفائزين أحمد السويدي المدير التنفيذي للاتحاد، وعبد الله النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة بالاتحاد، ومحمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني رئيس قسم التسويق بالاتحاد.

وتتواصل الفعاليات يوم غد بسباق الاتحاد للسيدات لمسافة 100 كلم، من 4 مراحل، إذ تبلغ مسافة الأولى باللون البرتقالي 30 كلم، وتنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق ومسافتها أيضاً 30 كلم، ، ثم الثالثة باللون الأخضر، لمسافة 20 كلم، وصولا إلى المرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم أيضا.

وأكد السويدي أن النجاح الكبير لسباق الإسطبلات الخاصة في افتتاح سباقات كأس الاتحاد، يجسد رمزيته العالية، بما يحمله من قيم أصيلة، وإرث ملهم بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 54.

وأشار إلى التنافسية الكبيرة في جميع مراحل السباق، للوصول إلى المراكز الأولى، وسط أجواء مميزة تجسد الشغف الكبير بهذه الرياضة النبيلة، ومكانتها الراسخة في نفوس الفرسان والفارسات، وقدم التهنئة لأصحاب المراكز الأولى على تتويجهم بألقاب السباق.