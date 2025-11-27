انطلاق النهائيات الكبرى في مونديال الكيك بوكسينج غداً

أبوظبي في 27 نوفمبر/ وام/ تنطلق غدا النهائيات الكبرى لبطولة العالم للكيك بوكسينج " للسينرز والماسترز" وتستمر يومين تحت مظلة الاتحاد الدولي وينظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بمشاركة 2000 رياضي يمثلون 150 دولة.

وأقيمت على هامش البطولة التي تستمر حتى 30 نوفمبر الجاري مجموعة من ورش العمل التطويرية المخصصة للمدربين والحكام واللاعبين والإداريين، بهدف تبادل الخبرات، وتعزيز التواصل بين مختلف المدارس الدولية، بالإضافة إلى اجتماعات يومية للحكام أكدت الالتزام بأعلى معايير النزاهة والاحترافية في إدارة النزالات.

وأثنى الاتحاد الدولي على التنظيم المميز، والاستضافة الاستثنائية التي قدمتها أبوظبي لبطولة العالم للكيك بوكسينج، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي بمشاركة رؤساء الاتحادات الوطنية من مختلف القارات.

وأثنى روي بيكر، رئيس الاتحاد الدولي، وأعضاء المكتب التنفيذي، وكافة الوفود العالمية المشاركة، على الدور الريادي لدولة الإمارات واهتمامها الكبير بتطوير رياضة الكيك بوكسينج في الشرق الأوسط وآسيا، لاسيما أن النسخة الحالية تقام للمرة الأولى خارج القارة الأوروبية بهذا الحجم القياسي من المشاركة.

وأكد روي بيكر أن نسخة الإمارات هي الأكبر في تاريخ بطولات الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، وتجسد عمق الشراكة بين الاتحاد الدولي واتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج برئاسة سعادة عبدالله سعيد النيادي، لتحقيق طموحات الرياضيين وتطوير اللعبة عالمياً.

ونوه رئيس الاتحاد الدولي إلى أن اجتماع الجمعية العمومية في أبوظبي شهد اعتماد الهوية الإعلامية الجديدة، بما يتماشى مع رؤية اللجنة الأولمبية الدولية ويلهم أجيال المستقبل، إضافة إلى اعتماد عودة بطولة " واكو برو ليج"، إلى الأجندة الدولية للكيك بوكسينج.

وفي سياق متصل شهد سعادة عبدالله سعيد النيادي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي، ورئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، نزالات الدور ربع النهائي في بطولة العالم.. كما التقى رئيس الاتحاد الدولي وعددا من رؤساء الاتحادات الوطنية والبعثات العالمية المشاركة.