معهد الشارقة للتراث يحتفي بعيد الاتحاد الـ 54

الشارقة في 27 نوفمبر / وام / نظم معهد الشارقة للتراث اليوم بمقره احتفاليةً بعيد الاتحاد الـ 54 ، في أجواء مفعمة بالبهجة وروح الفخر والاعتزاز بالوطن امتزج فيها عبق التراث بروح المناسبة الوطنية.

أقيم الاحتفال بحضور أبو بكر الكندي مدير المعهد وعددٍ من المسؤولين ومديري الإدارات والموظفين والزوار والمهتمين بالشأن التراثي .

وشهدت أروقة المعهد فعاليات متنوعة جسّدت عمق الإرث الثقافي للدولة ووفرت للزوّار تجربةً ثريةً تستحضر محطات التاريخ وتؤكد ارتباط المجتمع بجذوره.

وأكد أبو بكر الكندي أن عيد الاتحاد مناسبة وطنية خالدة يتجدد فيها الولاء للوطن وقيادته وتتعزز فيها مشاعر الفخر بمسيرة الاتحاد ومنجزاته.