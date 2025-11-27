معرض العين للصيد والفروسية يستقطب حضوراً جماهيرياً كبيراً

العين في 27 نوفمبر / وام/ استقطب اليوم الثاني من فعاليات معرض العين الدولي للصيد والفروسية حضورًا واسعًا من عشاق الصيد والرياضات الخارجية من مختلف أنحاء المنطقة، وسط توقعات باستقبال آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يعكس الإقبال المتزايد والحماس للأيام المقبلة.

يتيح المعرض للزوار فرصة المشاركة في عروض حيّة وتجارب تفاعلية، تجمع بين الصيد بالصقور، والفروسية، والحرف التقليدية، ليكون احتفالًا شاملاً بالثقافة والتراث الإماراتي.

ويواصل المعرض بنسخته الأولى، بناء نجاحات معارض الصيد والفروسية التي أقيمت سابقًا في أبوظبي، من خلال تقديم عروض تفاعلية شيقة وورش عمل ثقافية ثرية على مدار خمسة أيام من الفعاليات.

إذ شهد اليوم الثاني احتفاءً بالنسيج الغني للتراث الإماراتي، حيث تصدرت القهوة العربية المشهد في قاعة الحظيرة، باعتبارها رمزًا خالدًا للكرم والتواصل المجتمعي.

وقدمت ورشة عمل متخصصة في فن تحميص وتحضير القهوة باستخدام الأدوات التقليدية في تجربة عملية فريدة تأخذ الزوار في رحلة عبر هذه الطقوس الأصيلة.

وتحولت ساحة المعرض الرئيسية "آرينا" إلى منصة نابضة بالحياة، جمعت بين الترفيه والتعليم، مقدمةً تجارب تعكس الأصالة الإماراتية وتبرز مهارات الصيد والفروسية.

وتضمنت الفعاليات ورشة عمل تفاعلية حول تدريب وصيد السلوقي العربي، إلى جانب عرض حي يوضح خصائصه ودوره في الصيد التقليدي.

فيما استمتع الزوار بعروض للصقارة تحاكي تجارب الصيد الحقيقية، إضافة إلى ورش عمل متخصصة في هذا الفن العريق.

وشهدت الفعاليات مشاركة حديقة حيوانات العين بجلسات تثقيفية حول الطيور والزواحف، إلى جانب أنشطة ترفيهية للأطفال ومسابقات تفاعلية أضفت أجواءً ممتعة للعائلات.

وقدمت شرطة أبوظبي عروضًا مميزة شملت فرقة الشرطة الموسيقية، ووحدة الكلاب البوليسية K9، وعرضًا للطائرات المسيرة، إضافة إلى مسابقة "اليولة" التي جسدت روح التراث الإماراتي الأصيل.

واستقطبت أنشطة اليوم الثاني اهتمام عشاق الفروسية والشباب على حد سواء، إذ قدّم الخبير علي العامري جلسة بعنوان "فن فهم لغة الخيل"، تناول خلالها أساليب التواصل مع الخيول وفهم سلوكها، مقدّمًا للحضور رؤية عملية تعزز العلاقة بين الفارس والجواد.

وواصل "مجلس العين للشباب" تنظيم جلسات معرفية مميزة، حيث عُقدت فقرة تمهيدية بالتعاون مع مجلس شباب الأرشيف والمكتبة الوطنية حول أهمية التاريخ الشفوي في حفظ الذاكرة الوطنية وتوثيق التراث الثقافي، مع تسليط الضوء على جهود الأرشيف والمكتبة الوطنية في جمع المقابلات التاريخية ورقمنة المحتوى وإتاحته للباحثين والجمهور.

أعقب ذلك محاضرة تفاعلية بالتعاون مع مجلس شباب هيئة البيئة – أبوظبي حول مشروع الخريطة الهيدروجيولوجية لدولة الإمارات، قدّمت شرحًا مبسطًا لبيانات موارد المياه الجوفية، بهدف تعزيز وعي الشباب بأهمية هذه الموارد ودورها في تحقيق الاستدامة البيئية.

واستقطب قسم أسلحة ومعدات الصيد والرماية الرياضية أنظار الزوار في معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2025، حيث عرض مجموعة مميزة من الأسلحة التقليدية والمعاصرة التي تعكس الأهمية الثقافية لرياضة الصيد في دولة الإمارات، إلى جانب أحدث الابتكارات في هذا القطاع الحيوي.

ويُعد هذا القسم ركيزة أساسية في دعم السياحة التراثية وتعزيز دور الشركات المحلية، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وتشجيع الابتكار ضمن بيئة آمنة ومنظمة.

وقدمت كبرى الشركات المشاركة، مثل أكيلة، وتسليح، وفوكس، ونادي الشارقة للجولف والرماية، وإم بي ثري إنترناشونال، وبينونة، أحدث منتجاتها التي شملت البنادق والمسدسات الدقيقة، إلى جانب أسلحة الأيرسوفت والأسلحة النارية الترفيهية.

وتؤكد هذه المشاركة أهمية المعرض بوصفه منصة استراتيجية للتواصل مع العملاء وتوسيع نطاق الأعمال، في ظل التطور المستمر لرياضتي الصيد والرماية في المنطقة، مع الحفاظ على التقاليد العريقة التي تشكل جزءًا أصيلًا من الهوية الإماراتية.