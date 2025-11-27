"الشارقة الرقمية" تحتفي بخريجي برنامج "تطوير الكفاءات في البيانات والذكاء الاصطناعي"

الشارقة في 27 نوفمبر /وام/ احتفت دائرة الشارقة الرقمية اليوم بتخريج 15 منتسباً لـ "برنامج تطوير الكفاءات في البيانات والذكاء الاصطناعي" الذي أطلقته في سبتمبر الماضي بالتعاون مع أكاديمية " PwC " بهدف تمكين الكوادر الحكومية بالمهارات والمعارف المتقدمة في هذا المجال وتأهيلها لقيادة مستقبل رقمي يرتكز على البيانات والتقنيات الناشئة في إمارة الشارقة.

حضر حفل التكريم الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية والمهندسة لمياء الحصان الشامسي مدير الدائرة إلى جانب تيمور علي مير شريك في أكاديمية PwC الشرق الأوسط - قائد المؤهلات المهنية في الأكاديمية وممثلين عن الجهات الحكومية المشاركة.

استعرض الحفل ثلاث حزم من المشاريع النوعية التي أنجزها المشاركون خلال البرنامج وتناولت محاور التنمية الاجتماعية والبشرية والبنية التحتية الحضرية وإدارة المدن والأمن والاقتصاد والموارد الطبيعية مجسِّدةً رؤية الشارقة في ترسيخ ثقافة البيانات ودعم مسيرة التحوّل الرقمي المستدام في الإمارة.

و أكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي أن البرنامج يترجم التزام الدائرة ببناء كفاءات وطنية قادرة على قيادة مسار التكامل الرقمي واستشراف المستقبل مشيداً بإنجازات الخرّيجين التي تعكس الأولويات الوطنية.

وقال :"نحتفل اليوم بثمرة من ثمار الاستثمار في الإنسان الذي نؤمن به طريقاً راسخاً نحو التقدّم والتميّز حيث أثبت المشاركون في البرنامج التزامهم بالتعلُّم والتطبيق وتقديم مشاريع متميزة أظهرت قدراتهم على توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات في خدمة العمل الحكومي والمجتمع وتمثّل هذه المشاريع نماذج عملية تُظهر كيف يمكن للبيانات والذكاء الاصطناعي المساهمة في تطوير حلول واقعية لتحديات المستقبل".

وأعرب عن ثقته بأن الخرّيجين سيلعبون دوراً فاعلاً في تحقيق رؤية الدائرة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة ومستدامة تضع الإنسان في صميم التنمية وتعزيز ريادة الشارقة عالمياً في مجال التميُّز الرقمي.

صُمّم البرنامج لتلبية احتياجات حكومة الشارقة من المواهب الرقمية وقدّم منصة تعليمية متخصّصة هدفت إلى نقل المشاركين من مرحلة الاستخدام التقليدي للبيانات إلى مرحلة التخصص الاحترافي .

ومن خلال سلسلة من الورش التدريبية النظرية والتطبيقية المتخصّصة سعى البرنامج إلى تهيئة الكوادر الحكومية لاستخدام أدوات تحليل متقدمة تمكّنهم من ابتكار حلول تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.