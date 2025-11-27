شرطة دبي تنظم مُلتقى الأدلة الجنائية لطلبة الجامعات

دبي في 27 نوفمبر /وام/ نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلةً في المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة فعاليات مُلتقى "الأدلة الجنائية لطلبة الجامعات والكليات".

افتتح الملتقى الذي أقيم تحت شعار "نصنع اليوم قادة التحقيق الجنائي لمستقبل الغد" سعادة اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي.

حضر فعاليات الملتقى العقيد الدكتور خبير راشد حمدان الغافري، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة، وعدد من الضباط، وخبراء الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والأكاديميين، وممثلي الجامعات والكليات، والطلبة من مختلف الجامعات.

وذكر اللواء بن غليطة في كلمته الافتتاحية أن تنظيم الملتقى يأتي بهدف تعزيز المعرفة العلمية، ودعم الجيل القادم من المتخصصين في مجالات العلوم الجنائية"..مشيدا بجهود القائمين على تنظيم الملتقى، ومشاركة المؤسسات الأكاديمية التي تعد شريكاً أساسياً في تطوير العلوم وبناء المستقبل.

وحول الملتقى، أكد العقيد الدكتور خبير راشد حمدان الغافري أنه يهدف إلى تعزيز التواصل مع طلبة الكليات والجامعات عبر الفعاليات التي يتحدث فيها خبراء ومُختصون في مجال عمل الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، مشيراً إلى أن الملتقى الذي يُعقد بشكل سنوي يسهم في تعزيز التواصل بين الخبراء والطلبة وتوجيههم أكاديمياً وتبني الأفكار الإبداعية في المجالات العلمية.

وأضاف أن الملتقى يتضمن معرضاً مُصاحباً يحتوي على 25 مشروعاً علمياً لطلبة الكليات والجامعات ترتبط بالتحديات في مجال العلوم الجنائية ويهدف إلى التعرف عن كثب على المشاريع وتبنّيها وإنجازها وتوثيقها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لأصحابها.

من جانبه، أوضح النقيب خبير محمد المري، رئيس فريق مُلتقى الأدلة الجنائية لطلبة الجامعات والكليات، أن الملتقى شهد هذا العام مشاركة 840 طالباً من 52 جامعة، ووفر منصة لعرض المشاريع العلمية للطلبة في مختلف المجالات ذات العلاقة بعمل الأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

تضمنت فعاليات الملتقى شرحا للمهندس محمد العبار، رئيس قسم تصنيع الأنظمة الكهربائية في مركز محمد بن راشد للفضاء، حول القمر الصناعي "محمد بن زايد سات" الذي تم إطلاقه في 14 يناير 2025، ليصبح أكثر الأقمار الصناعية التجارية تقدماً في المنطقة في مجال صور الأرض عالية الدقة واستعرض مواصفاته المتطورة والتي تمكنه من التقاط صور عالية الدقة إلى جانب سعة التخزين وغيرها من المواصفات.

وشملت فعاليات الملتقى مجموعة من ورش العمل، منها ورشة تتعلق بتعريف الطلبة بعمل ومهام خبير الأدلة الجنائية، وورشة حول أهمية "البصمة في كشف الحقيقة والمساعدة في تحقيق العدالة"، وورشة حول "استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات العلمية وتخصصات الأدلة الجنائية وعلم الجريمة المختلفة".