مجموعة عمل الإمارات للبيئة تختتم مسابقة الخطابة البيئية

دبي في 27 نوفمبر/وام/ اختتمت اليوم مجموعة عمل الإمارات للبيئة الدورة الخامسة والعشرين من مسابقة الخطابة البيئية السنوية بين الكليات والجامعات التي تغطي المنطقة العربية وخارجها وأقيمت منافساتها على مدار أربعة أيام في كليات التقنية العليا - حرم المدينة الأكاديمية.

وقالت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس رئيسة المجموعة إن دورة 2025 طرحت أربعة مواضيع مُلهمة ركزت على المستقبل، تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية دولة الإمارات والمنطقة للاستدامة والابتكار.

وقامت لجنة تحكيم مرموقة من خبراء الاستدامة بتحكيم المسابقة وفاز عن موضوع "أزمتان مترابطتان: التغير المناخي والتنوع البيولوجي وطريقة معالجتهما" جامعة الأمير سلطان، كلية العمارة والتصميم، المملكة العربية السعودية وعن الموضوع الثاني "أثر مستحضرات التجميل وصناعة الملابس على البصمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية" فازت جامعة صحار، كلية التربية، سلطنة عمان.

وفي الموضوع الثالث "إعادة النظر: كيف يؤثر الذكاء الإصطناعي على الحلول البيئية" فازت مناصفة جامعة اليمامة، كلية الأعمال والإدارة، الخبر، المملكة العربية السعودية وجامعة صحار، كلية الهندسة، صحار، سلطنة عمان .

وعن الموضوع الرابع "التحضر أم الرفاهية: دور المدن المستدامة في الصحة العامة"فازت جامعة الأمير سلطان، مركز التعليم والتعلم، المملكة العربية السعودية .

وتم تقديم درع اليوبيل الفضي المرموق للمؤسسة الحاصلة على أعلى مجموع نقاط على مدار أربعة أيام وهي جامعة الأمير سلطان، مركز التعليم والتعلم، المملكة العربية السعودية.