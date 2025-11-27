"سياحة الشارقة" شريكا رسميا للوجهة بسباق الألف ميليا في الإمارات 2025

الشارقة في 27 نوفمبر/وام/ أعلنت تجربة سباق الألف ميليا في الإمارات 2025 عن اختيار هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة شريكا رسميا للوجهة.

وستكون الهيئة الراعي الحصري لـ "كأس إمارة الشارقة" الذي سيتم تقديمه خلال الحفل الختامي وحفل توزيع الجوائز بدبي في 4 ديسمبر المقبل.

يمثل هذا الإعلان علامة فارقة في تطور تجربة سباق الألف ميليا في الإمارات ويُعزز مكانة إمارة الشارقة المتنامية وجهة رائدة في السياحة الثقافية والبيئية والمغامرات.

وتتميز النسخة الحالية من السباق بمسار جديد عبر الإمارات السبع حيث تلعب إمارة الشارقة دوراً محورياً من خلال ثلاث مراحل بارزة وسيجوب المشاركون " سفاري الشارقة " أكبر محمية طبيعية في المنطقة وسيتوقفون في استراحة السُحُب في خورفكان.

وتُبرز هذه المراحل التنوع الطبيعي والبيئي الاستثنائي الذي تتمتع به إمارة الشارقة من مناطق جبلية وصحراوية إلى محميات طبيعية وشواطئ وسواحل بحرية 2025.

وتحتفي تجربة سباق الألف ميليا في الإمارات بالسيارات الكلاسيكية والمعاصرة في الشرق الأوسط عبر مشاركة أكثر من 120 مركبة استثنائية تتضمن السيارات الكلاسيكية من زمن ما قبل الحرب العالمية حتى السيارات الفائقة الحديثة بقيمة إجمالية تتجاوز مليار درهم.

وقال سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة : " بصفتنا الشريك الرسمي للوجهة في سباق تجربة الألف ميليا الإمارات 2025 ستكون إمارة الشارقة جزءاً من هذا الحدث العالمي المرموق الذي يحتفي بالإرث العريق للسيارات الكلاسيكية وتبرز في الوقت نفسه الوجهات الاستثنائية التي تميز إمارة الشارقة خصوصاً ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً و تقدم هذه الفعالية المميزة فرصة استثنائية لاستعراض الوجهات المميزة والمقومات السياحية التي تزخر بها إمارة الشارقة أمام جمهور عالمي مما يعزز مكانتها وجهة سياحية عالمية المستوى.