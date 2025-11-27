رأس الخيمة تستضيف النسخة الافتتاحية لـ"رايب ماركت" بـ"ميناء"

رأس الخيمة في 27 نوفمبر / وام / أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية عن استضافة سوق رايب ماركت في وجهة "ميناء" الحيوية على الواجهة المائية، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات الشهرية الجديدة التي تنطلق بعد غد وتستمر حتى 19 أبريل المقبل.

ويقدم "رايب ماركت" باقة واسعة من المنتجات الطازجة مباشرة من المزارع المحلية، إلى جانب أطباق مميزة من مختلف المطابخ العالمية.

ويتيح السوق للمشاريع المحلية الناشئة منصة لتقديم منتجاتها الإبداعية من المجوهرات والمشغولات اليدوية وديكور المنزل والألعاب والملابس وبفضل هذا التنوع يعد السوق من أكثر الفعاليات العائلية شعبية وإقبالا في دولة الإمارات.

ويتميز رايب ماركت بوصفه فعالية مجتمعية متفردة، حيث يمنح المزارع المحلية والشركات الناشئة ورواد الأعمال الواعدين فرصة للتواصل مع عملائهم الحاليين والتعرف إلى جمهور جديد، وذلك ضمن أجواء ودية وممتعة وبأسعار مناسبة.

ويقام "رايب ماركت" بانتظام على مدار العام في مواقع متعددة في دولة الإمارات، ليحظى بمكانة ثابتة كوجهة مفضلة للعائلات والسياح على حدّ سواء.