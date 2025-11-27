سفارة جمهورية كوريا تحتفل باليوم الوطني الكوري

أبوظبي في 27 نوفمبر / وام / حضر معالي سعيد بن مبارك الهاجري ،وزير دولة مساء اليوم حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة يو جيه سونغ سفير جمهورية كوريا لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وحضر الحفل - الذي أقيم في فندق سانت ريجيس الكورنيش بأبوظبي - عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وجمع من أبناء الجالية الكورية المقيمة بالدولة .

وأشاد السفير الكوري - في كلمة له بهذه المناسبة - بالعلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات التي تشهد تطورا وتناميا مستمرا في المجالات كافة .. مشيرا إلى أن الإمارات تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن البلدين يرتبطان بشراكة استراتيجية قوية تشمل مشاريع مختلفة منها الطاقة النووية والاقتصاد والرعاية الصحية والثقافة و الطاقة والفضاء".